Giugno è iniziato e molti di noi hanno cominciato ad andare al mare a fare il bagno. Grazie alle migliaia di chilometri di costa che circondano il nostro Paese abbiamo la possibilità di trascorrere alcuni giorni al mare nel fine settimana. Quando siamo in spiaggia sotto l’ombrellone, con la famiglia o da soli, è frequente annoiarsi se mancano vicini interessanti con cui chiacchierare. Oggi vogliamo parlare di alcune simpatiche attività da fare per cacciare la noia e apparire persone più interessanti davanti agli altri. Ecco cosa possiamo fare sotto l’ombrellone per sembrare più intelligenti e divertirci anche al mare.

Non tutti riescono a restare con le mani in mano

Nelle lunghe giornate al mare molti di noi si dilettano semplicemente sdraiandosi al sole cercando di svuotare la mente. Per molti il relax significa riposarsi e rimanere anche per lunghe ore senza fare nulla. Non tutti hanno questa capacità e c’è chi dopo pochi minuti inizia ad annoiarsi. Se vogliamo rendere utili le ore sotto l’ombrellone possiamo leggere dei romanzi avvincenti, come per esempio delle saghe di più volumi. Avremo così finalmente il tempo di leggere grandi classici che non abbiamo mai letto prima. Da Proust a Tolstoj, passando per Camilleri e De Giovanni.

Un’altra attività da concedersi in spiaggia sono i giochi di enigmistica. A patto che evitiamo quelli più dozzinali come il sudoku, se ci cimentiamo in parole incrociate, rebus e incastri appariremmo come persone colte e curiose davanti ai nostri vicini.

Ecco cosa possiamo fare sotto l’ombrellone per sembrare più intelligenti e far volare il tempo che non passa

Se giocare con lo smartphone è cosa comune e rumorosa, possiamo andare controcorrente giocando a scacchi. Basta avere con sé una pratica scacchiera da viaggio e potremo divertirci con i nostri familiari in avvincenti e silenziose partite. Tra un bagno e l’altro potremo potremo diventare dei giocatori imbattibili e apparire come dei veri appassionati.

Per completare la lista di cose da fare per sembrare più intelligenti citiamo anche la lettura di riviste impegnate, siano di viaggi o di cultura. Possiamo scegliere un classico settimanale di attualità oppure un mensile di nicchia. In questo modo trascorreremo il tempo imparando nuove cose e stimolando la nostra curiosità: avremo di che parlare con il vicino di ombrellone.

