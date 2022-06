Per dare un aspetto migliore e più allegro all’abitazione bisogna concentrarsi sul design. L’arredamento è una parte che influenza molto l’estetica della casa e non riguarda solo la disposizione dei mobili. Oltre che dipingere le stanze in modo originale e intelligente, sembra stia spopolando la moda di appendere i piatti sulle pareti.

Ovviamente, non si tratta di quelli che usiamo per mangiare, ma di modelli decorativi appositamente studiati per lo scopo. Online se ne trovano di tantissime tipologie e non si ha che l’imbarazzo della scelta. Ma se vogliamo davvero dare un tocco di classe alla casa, dovremo sapere anche come disporli sul muro.

Ecco, quindi, alcune dritte utilissime alla causa, che permetteranno di dare vita a composizioni belle e originali che susciteranno l’invidia dei vicini.

Colori e dimensioni

L’attenzione primaria per la scelta del piatto andrebbe rivolta alla sua grandezza. Non significa tanto prediligere piatti piccoli o viceversa, quanto far sì che la composizione che ne uscirà sia più armonica possibile. Il consiglio è quello di disporre piatti di dimensioni diverse, per uscire dallo schema delle linee rette o diagonali. In caso avessimo solo piatti di ugual misura, potremmo comunque puntare sulla simmetria.

Occhio anche alla colorazione: i piatti in ceramica sono solitamente nelle tonalità del bianco. Per questo, evitiamo le pareti pallide e appendiamoli su un muro vivace e colorato. Cerchiamo anche di abbinarli ad altri piatti ricchi di tonalità. In linea di massima il suggerimento è quello di utilizzare piatti con stili differenti, per risaltarli maggiormente sulla parete.

Appendere i piatti sulle pareti arredando casa con composizioni originali sarà facilissimo con queste idee divertenti e davvero creative

Una buona regola per disporre i piatti sulla parete è quella di non farsi prendere troppo la mano. Più piatti non portano per forza a un effetto visivo migliore, anzi. Ne bastano anche pochi, l’importante è come li si dispone e si intonano col muro.

Per prendere meglio le misure, potremmo posizionare i piatti nel mezzo di un’area regolare della parete. In questo modo, potremmo per esempio disporli in file e colonne uguali, per formare un quadrato. Se intendiamo posizionarli molto vicini scegliamo quelli bianchi, che “soffocano” meno la parete.

Se vogliamo un effetto più organico, potremmo disporre innanzitutto il piatto al centro. Quindi, sistemiamogli accanto altri piatti di colore e dimensioni simili, fino a dare forma alla nostra composizione.

Come appenderli

Il sostegno è importante tanto quanto il piatto stesso. In generale, i ganci per foto si adattano benissimo allo scopo. Propendiamo per un modello metallico e robusto e appendiamo il piatto in modo da nasconderlo.

In alternativa, possiamo valutare di comprare qualche gancio per dischi adesivi. Sono comodi e pratici e si attivano con l’acqua. Alcune tipologie in vendita si attaccano anche al legno e agli specchi.

