Esiste una pianta capace di durare anche oltre due secoli e di raggiungere un’altezza di 30 metri nel pieno sviluppo vegetativo. Stiamo parlando del Platano, un perfetto arbusto ornamentale che è possibile trovare con molta frequenza in parchi o giardini pubblici. In realtà sono tanti anche i giardini privati che furbamente vantano la presenza del Platano per via delle sue innumerevoli particolarità. Questa guida intende, quindi, spiegare perché sia proprio il Platano lo straordinario albero imponente che tutti dovrebbero piantare per giardini incredibilmente maestosi e invidiabili.

Il caratteristico tronco macchiato e il frutto simile a un riccio

Il Platano è la principale scelta ornamentale in parchi e giardini pubblici per due principali motivi. Innanzitutto regala veramente tanta ombra e freschezza per via della sua imponente chioma. Ma il Platano è anche uno degli alberi più resistenti all’inquinamento atmosferico. Il tronco appare quasi maculato perché tempestato da chiazze più scure e altre più chiare che lasciano intravedere il caratteristico legno.

Le foglie sono palmate mentre l’albero fiorisce di rosso e giallo, regalando grandi spettacoli proprio durante le fioriture. Sui rami crescono particolari frutti tondi e penduli, che ricordano un comune riccio. Ovviamente consigliamo di collocare il Platano in zone abbastanza luminose e soleggiate. Questo non significa che il Platano non cresca all’ombra, ma solo che esso impiegherà più tempo.

Lo straordinario albero imponente che tutti dovrebbero piantare per giardini incredibilmente maestosi

Dovrebbe scegliere questo albero chi ha un giardino spazioso e cerca piante di grande spettacolarità, capaci anche di ombreggiare parte dell’ambiente. Ma il Platano è un’ottima scelta anche nelle città e metropoli più industrializzate per via della sua alta resistenza a smog e inquinamento atmosferico. Suggeriamo di collocarlo in un terreno argilloso e leggermente calcareo e sarà fondamentale per la sua sopravvivenza un buon drenaggio sottostante.

Solo gli esemplari più giovani avranno bisogno di qualche irrigazione durante la stagione calda, mentre per le piante adulte basterà la semplice acqua piovana. La presenza di chiazze rosse sul tronco indica una malattia fungina, ma la pianta teme anche il fastidiosissimo oidio. Questa è una malattia che colpisce anche le zucchine e che la Redazione spiega come affrontare naturalmente in questa precedente guida.