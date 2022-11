Sembra una favola per la famiglia con terme e scivoli a due passi dai mercatini di Natale

Le vacanze di Natale sono sicuramente il momento migliore per vivere la famiglia, stare tutti insieme e ritrovarsi. Approfittando del ponte dell’Immacolata si potrebbe decidere di fare un bel weekend in una località dove potersi rilassare tutti insieme e vivere l’atmosfera natalizia. Un luogo dove lasciarsi andare e fermare le lancette dell’orologio sono sicuramente le terme. Qui oltre al relax si ritrova anche il benessere fisico, in quanto i bagni termali potrebbero ridurre la pressione arteriosa e curare la pelle. Peraltro l’esperienza termale con l’intera famiglia può essere davvero unica. Ma l’idea di andare alle terme con i bambini potrebbe frenare gli entusiasmi e destare qualche perplessità.

Invece farsi coccolare dall’acqua calda insieme ai nostri cuccioli potrebbe diventare un’esperienza favolosa, basterà soltanto trovare la struttura giusta. Per sentirsi a proprio agio, soprattutto se i nostri bambini sono abbastanza vivaci basterà scegliere una struttura kids friendly. In tal modo si potrà fruire anche di maggiori attenzioni, coma la presenza di seggioloni nei bar o ristoranti, di spogliatoi per la famiglia e di spazi dedicati. Se poi alle terme aggiungiamo la visita in un caratteristico mercatino di Natale, il nostro weekend ci lascerà con gli occhi pieni di meraviglie.

Sembra una favola per la famiglia grazie ai meravigliosi mercatini e accoglienti terme

Se non si ha voglia di andare troppo fuori dai confini dell’Italia si potrà visitare questa deliziosa località nella provincia austriaca della Carinzia. Si tratta di Villach, una città sul fiume Drava vicino ai confini italiani e sloveni. Qui si respira un’incredibile aria natalizia grazie ai suoi mercatini e a tutte le luci e le decorazioni natalizie. Durante il periodo dell’Avvento il suo centro storico si trasforma in un magico villaggio di Natale.

Nel centro di Villach si troverà la pista di pattinaggio dove le famiglie potranno divertirsi tra luci e musiche natalizie e la romantica ruota panoramica. Ci si potrà perdere poi tra le vie che brillano di luci, riscaldarsi con un delizioso vin brulè e assaporare i dolci tipici della tradizione. Nel mercato di Natale potranno trovarsi oltre 60 casette di legno dove acquistare regali o souvenir di ogni genere. Qui tutto sembra una favola per la musica, le luci e i profumi natalizi che riempiono gli occhi di meraviglie a grandi e piccini. Se si ha qualche giorno in più potrà visitarsi anche Lubiana, la capitale più piccola con incantevoli mercatini senza spendere troppo.

Dopo il mercatino, sarà piacevole una giornata alle terme con tutta la famiglia

Per chi non vuole rinunciare alle terme e vuole fare un’esperienza con l’intera famiglia Villach non ci deluderà. Dopo aver trascorso un’intera giornata tra mercatini di Natale e luci colorate, anche i bambini rimarranno incantati ed entusiasti dalle terme di Villach. Qui infatti si trova un centro termale pensato proprio per i bambini e il loro divertimento, con giochi, scivoli e piscine. Intorno alla vasca dei bambini si troveranno lettini relax ed idromassaggi in modo da consentire a mamme e papà di rilassarsi mentre i cuccioli giocano.