5 strepitose idee di lavori natalizi per guadagnare soldi extra a dicembre e durante le feste

Se siamo alla ricerca di lavoro o semplicemente stiamo cercando un modo per arrotondare le nostre entrate, questo articolo potrebbe fornire utili idee. Sotto Natale fanno sempre comodo dei soldi extra per fare i regali ai nostri cari. Inoltre potremmo mettere da parte un piccolo gruzzolo per un weekend sulla neve o per visitare qualche affascinante città. Oltre ai consueti lavori stagionali sulla neve, in ogni città il Natale porta con sé anche buone opportunità per lavorare. Vediamo alcune.

5 strepitose idee di lavori natalizi per guadagnare soldi extra prima di Natale

Durante i periodi prefestivi con le domeniche d’oro, i negozi sono sempre presi d’assalto da chi è alla ricerca del regalo perfetto. Molte catene di profumerie, oggettistica per la casa o di articoli regalo e soprattutto giocattoli assumono personale per impacchettare i regali. In molti casi si tratta di lavorare durante i fine settimana. Talvolta, nei negozi dove occorre preparare delle confezioni regali preconfezionate come erboristerie, profumerie ma persino le enoteche, ci verrà chiesta anche qualche ora infrasettimanale. Unici requisiti richiesti sono buona manualità e abilità nell’utilizzo di carte regalo, nastri e, a volte, della pistola per termoritrarre.

Ovviamente il compenso si basa sulle ore lavorative: per 4 weekend si potrebbe guadagnare anche 500 euro.

Spalare la neve

Se abbiamo una discreta forza fisica, in caso di neve potremmo metterci a disposizione per spalare vialetti e rampe.

Potremmo preparare dei volantini con cui avvertire il vicinato del nostro servizio.

Se abitiamo in zone dove la neve in inverno è una costante, potremmo investire anche in una lama da neve che si può montare anche su pick up e suv.

Aiuto commessi presso le casette dei mercatini di Natale

Un’altra opportunità di lavori extra per arrotondare consiste nel lavorare come commessi per gli espositori dei mercatini natalizi. Ricordiamo che gli orari di apertura spesso sono di molte ore consecutive e 7 giorni su 7. Un aiuto è spesso ricercato da chi espone che spesso viene anche da lontano. In questo caso consigliamo di scaricare da internet gli elenchi delle casette presenti in questi eventi e contattarli prima dell’ inaugurazione.

Foto con Babbo Natale o gli elfi

Sempre più richiesto è il photo boot con Babbo Natale. A seconda possiamo interpretare Santa Claus, un elfo o Mamma Natale. La location ideali sono i centri commerciali o i garden-center. Si possono contattare le direzioni di questi luoghi commerciali ad alta frequentazione per allestire il proprio set fotografico. Ovviamente la foto andrà inviata per mail ai clienti subito dopo lo scatto.

Gestore ordini con consegna a domicilio

Sempre più garden center e pasticcerie offrono il servizio di consegne a domicilio. Spesso alcuni negozianti sono diffidenti ad appoggiarsi alle più celebri piattaforme con rider. Ecco allora che scatta la nostra bravura ed intraprendenza nell’offrirci con gestore delle consegne. Le consegne possono avvenire in città oppure presso gli uffici postali per gli ordini pervenuti tramite e-commerce.

Infine una curiosità che non annoveriamo fra le 5 strepitose idee di lavori natalizi per guadagnare soldi extra a dicembre. Si tratta infatti di una vera rarità ma è un fatto realmente accaduto. Gli store Tesco, catena inglese di supermercati, hanno assunto nel 2015 una “districatrice di illuminazioni natalizie”. Si trattava, infatti, di un servizio optional offerto ai clienti Tesco, frustrati dagli intricati garbugli di lucine.