Usare prodotti biologici è importante per sia per la nostra salute sia per l’ambiente. Infatti, non tutti sanno che questi prodotti sono privi di tossine che possono danneggiare le cellule nervose. Quindi usare prodotti biologici significa fare una scelta consapevole.

Ricordiamo anche che i prodotti biologici permettono di tutelare la presenza di insetti utili o comunque che non danneggiano le nostre colture.

In un precedente articolo abbiamo spiegato che “questi 2 semplici ed economici trucchetti salveranno i nostri pomodori da un dannosissimo insetto”.

Oggi la Redazione vuole spiegare ai suoi Lettori che c’è un altro insetto che rappresenta una vera minaccia per i nostri pomodori. Stiamo parlando delle cimici. Sfortunatamente non tutti lo conoscono e pochissimi lo comprano ma questo straordinario prodotto biologico elimina definitivamente le cimici dai nostri pomodori.

Quello di cui parleremo è un prodotto estremamente efficace contro le cimici. Scopriamo insieme di che prodotto si tratta e in che modo utilizzarlo per proteggere i nostri pomodori.

Il prodotto di cui stiamo parlando è il sapone molle potassico. Questo sapone è composto di sali di potassio ed è largamente usato nell’agricoltura biologica come insetticida.

Il sapone molle potassico è un corroborante ovvero un prodotto di origine naturale che serve a proteggere le piante. Questo prodotto è molto efficace perché attacca la cimice eliminandola.

Sfortunatamente le cimici sono insetti terribilmente dannosi per i pomodori. Le cimici pungono i frutti e le foglie della pianta danneggiandole irreparabilmente. Purtroppo, se non ne controlliamo la diffusione questi insetti possono rovinare interi raccolti.

Come usarlo

Dobbiamo diluire il sapone molle potassico nell’acqua. La quantità adatta è 150 millilitri di sapone per 10 litri d’acqua. A questo punto trattiamo le piante nebulizzandole con questa soluzione prima partendo dal basso verso l’alto e poi viceversa.

Trascorsi 5 minuti dal trattamento laviamo la pianta soltanto con acqua per evitare che essa vada in fitotossicità. La fitotossicità è caratterizzata da una serie di conseguenze negative per le piante derivanti da vari trattamenti per tenere lontani parassiti ed insetti.

Se la cimice entra direttamente in contatto con la soluzione di acqua e sapone molle potassico muore nel giro di 40 secondi.

Quando fare il trattamento

Usiamo questa soluzione in tarda serata in modo che i raggi del sole a contatto con il prodotto non ne brucino le foglie. In secondo luogo, quando non c’è il sole i fiori della pianta del pomodoro si chiudono e in questo modo rimarranno protetti.

Una volta trattata la pianta, possiamo raccogliere i suoi frutti dopo 3 giorni. Ricordiamo invece che tra un trattamento e l’altro devono trascorrere almeno 10 giorni.