Molti amanti del buon vino, da consumare senza eccessi, hanno lasciato la grande distribuzione e l’enoteca, preferendo l’acquisto online, quello che si fa comodamente dal divano in una domenica piovosa. Chi sa scegliere con un po’ di competenza, può risparmiare anche il 30% comprando online sulle app dove vendono direttamente i produttori, alcuni distributori e anche alcuni collezionisti. Ecco come scegliere le app per comprare ottimi vini online e risparmiare. Questo metodo disponibile a tutte le ore ci permette anche di scovare etichette pregiate, piccoli lotti di vecchie annate, vini rari ed esteri.

Se scegliamo un vino soprattutto in base al prezzo

Tutti pazzi per il barolo low cost. Se scegliamo considerando soprattutto il prezzo competitivo, è facile farsi attrarre da app che offrono selezioni attente e informazioni dettagliate. Attenzione ai consigli per l’acquisto, perché dopo un po’ l’algoritmo si accorge delle nostre scelte e tara le nuove proposte sullo storico. Attenzione anche ai costi di spedizione, che spesso non si azzerano prima di aver ordinato bottiglie e altri prodotti per non meno di 120 euro.

Le app-enoteca per i palati difficili

Alcune app dedicate al vino vogliono invece offrire un’esperienza simile a quella di una enoteca. Dunque, offrono una grande varietà di vini stranieri (per noi) e un’ampia scelta di grappe, brandy e distillati. Controlliamo anche qui ai costi di spedizione. Per ogni bottiglia sono pari almeno a 5-7 euro e si azzerano con una spesa non inferiore ai 60 euro. Alcune app-enoteca si stanno spingendo verso territori difficili e si affidano ad assistenti personali o a newsletter settimanali per incuriosire i palati difficili. Altre ancora hanno creato delle chat per poter rispondere subito ai clienti dei vini più pregiati. In questo caso si chiede una spesa minima di 90-100 euro per l’azzeramento dei costi di spedizione.

Come scegliere le app per comprare ottimi vini online e risparmiare

Inoltre, ci sono app dedicate ai vini naturali, che vantano un pubblico in continua crescita. Altre sono specializzate in vini rossi corposi, come i piemontesi o i borgogna. Altre sono top per gli champagne francesi. Propongono bollicine costose sia per amatori sia per cantine prestigiose. Alcune estendono l’offerta anche a raffinatissimi armagnac. Infine, alcuni siti propongono accanto ai vini una sezione dedicata alle ricette online. Una volta scelto con la app il nostro vino importante, non lasciamolo in tavola da solo. Abbiniamolo per esempio a un risotto perfetto che possiamo preparare in pochi minuti.