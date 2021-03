Ci sono tantissime persone appassionate di videogiochi e tecnologia. In molti li definiscono come “nerd”, termine inglese che indica coloro che sono appunto portati per la tecnologia e che tendono a isolarsi il più delle volte. Ma oggi potrebbe davvero essere la loro rivincita. Infatti, c’è un videogioco in particolare che vale un mucchio di soldi! Si tratta del “Gamma Attack”. Infatti, se lo abbiamo in casa possiamo già considerarci ricchi, perché questo oggetto vale una fortuna!

Il videogioco che potrebbe farci diventare ricchi, presentiamo il Gamma Attack

Apriamo i cassetti e cerchiamo di capire se possiamo possedere o meno questo videogioco. Il Gamma Attack oggi è un piccolo cimelio e potrebbe davvero tornarci utile. Infatti, Robert L. Esken Jr. insieme a Gammation ha dato vita a uno dei videogiochi forse più costosi di sempre. Gamma Attack, oggi, è una vera e propria fonte di guadagno. Sembra incredibile, ma è stato venduto all’asta per circa 50.000 euro! Una vera e propria fortuna se si pensa che si tratta di un piccolo videogioco di anni fa!

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Oil Free Fryer, la vera friggitrice ad aria Scopri il prezzo lancio

Perciò, cerchiamo di controllare nei nostri cassetti se c’è ancora il Gamma Attack. Infatti, se lo abbiamo in casa possiamo già considerarci ricchi, perché questo oggetto vale una fortuna!

Ecco altri videogames che possono valere una vera fortuna

Ovviamente Gamma Attack non è l’unico videogioco che può farci fare un bel mucchio di soldi. Ce ne sono altri che, nonostante abbiano un valore minore, possono sempre tornare utili! Per esempio, c’è chi sarebbe disposto a pagare una vera e propria fortuna per le edizioni vintage dei Super Nintendo. Perciò, cerchiamo Super Mario RPG, Harvest Moon, Little Samson e Chrono Trigger per Nintendo! Potremmo venderli ad almeno 1000 euro l’uno!

Perciò, coloro che sono cresciuti giocando ai videogiochi, potranno finalmente avere il loro riscatto! Basterà aprire armadi, cassetti e scatoloni in cantina e cercare di vedere se possediamo almeno uno di questi videogiochi!

Approfondimento

Il centesimo che vale un mucchio di soldi e che forse abbiamo nel portafoglio