Alcuni oggetti valgono davvero una fortuna. E spesso sono nelle case di persone che non hanno idea del piccolo tesoro che posseggono. Questo articolo nasce proprio dalla volontà di informare i lettori che potrebbero avere degli oggetti di valore nei propri cassetti senza esserne assolutamente consapevoli. Come coloro che hanno sempre fatto la collezione delle figurine Panini. In molti non sanno infatti che questo oggetto abbastanza comune nelle case degli appassionati potrebbe valere fino a 1.500 euro.

Le figurine Panini, ecco quali possono valere una fortuna

Partiamo presentando le figurine di grande valore, stilando una breve classifica, che partirà dagli ultimi posti. Una delle più importanti da avere in casa è quella di Vinicio Verza durante la stagione 1979/1980 giocata nella Juventus. A seguire, la figurina del seportiere Cesena Lamberto Boranga del 1975/1976, quella di Cuccureddu, sempre con la maglia bianco nera, durante la stagione 1973/1974 e infine l’immagine di Sergio Maddè dell’Hellas Verona.

I primi posti

Arriviamo ora a vedere le figurine che occupano i primi posti e che sono le più ricercate in assoluto. Troviamo, nella classifica, 600 figurine firmate da 12 calciatori nel 2009, che sui siti online sono state vendute a 1.5000 euro. E poi, la foto di Pietro Battara con la maglietta della Sampdoria nel 1968/1969 e quella di Umberto Depetrini nel 1967 come terzino del Livorno.

E ancora, possiede un piccolo tesoro chi ha le figurine di Rivera con la maglietta del Milan e quella doppia di Riva e Rizzo mentre giocavano nel Cagliari. La ciliegina sulla torta è infine la figurina di Pier Luigi Pizzaballa come portiere dell’Atalanta, quasi introvabile.

Perciò, questo oggetto abbastanza comune nelle case degli appassionati potrebbe valere fino a 1.500 euro. Basterà vedere se si possiede una di queste figurine!

