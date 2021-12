Da non credere ma questo è l’incredibile albero di Natale per sorprendere e far rimanere tutti a bocca aperta

L’albero di Natale è tradizione proveniente dal Nord Europa. Dalla Germania ai Paesi Scandinavi, le festività natalizie hanno sempre avuto come protagonisti principali l’abete e le luci. Poi sono arrivate le palline, gli addobbi, i dolciumi. Prima dell’avvento della plastica, quando non si aveva la possibilità di farlo all’esterno, lo si tagliava nei boschi e lo si metteva all’interno delle case. Oggi ormai, salvo rare eccezioni, tutta questa artigianalità non esiste più. Costruire un albero di Natale sembra molto più simile alla composizione di un puzzle. In commercio se ne trovano di tutti i tipi, costi e dimensioni.

Come troppo spesso accade, la velocità e la facilità hanno preso il sopravvento anche nelle tradizioni più radicate. Raramente, però, è questa l’altra faccia della medaglia, si rimane sorpresi da alberi preparati in questo modo. In fondo, potendolo comprare uguale, se non simile, perché stupirsi?

Non per tutti, però, è così. La fantasia, per qualcuno, è ancora al potere. Se non si può sorprendere sui materiali, bisogna farlo in altra maniera. Originale, un po’ cervellotica, se vogliamo. È il caso di ciò che stiamo per descrivere. Chi ha detto che il vertice dell’ipotetico albero debba sempre guardare verso l’alto nella tipica forma a triangolo? Quando si dice regali da mettere sotto l’albero, è effettivamente così? Pensiamo alle risposte e poi iniziamo a immaginare.

Non un albero posto nella canonica posizione con i pacchetti disposti intorno. Bensì esattamente il contrario. Un albero appeso al soffitto con il vertice rivolto verso il pavimento e, questa volta letteralmente sì, i regali disposti sotto di esso. Per evidenti motivi gravitazionali, non è consigliato aggiungere molte palline e altre amenità varie, tuttavia l’effetto sarà molto simile al tradizionale.

Appendere un albero

Come è possibile appenderlo al soffitto? Innanzitutto bisogna dire che è un prodotto venduto appositamente per questo. Di conseguenza il procedimento non è adattabile a tutti gli alberi. Ci si deve munire di una scala e dopo aver montato l’albero nella classica posizione, con dei ganci appositi lo si attacca al soffitto. Sfrutteremo gli angoli della parete per un ingombro minore. Il procedimento è simile a quello con cui si appendono i lampadari, ovviamente senza, però, fare nessun buco nel soffitto. Al termine delle festività, riporremo l’albero nella scatola e il nostro muro rimarrà intonso.

Da non credere ma questo è l’incredibile albero di Natale per sorprendere e far rimanere tutti a bocca aperta, non per la decorazione ma per la strana posizione. Un metodo che va decisamente contro la tradizione, ma talmente inedito che raccoglierà sicuramente consensi con il passare degli anni.