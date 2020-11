A volte si possiedono degli oggetti preziosi nella propria casa senza neanche averne coscienza. Infatti, esistono giochi, vinili, libri e quant’altro che potrebbero davvero valere una piccola fortuna. Tutto ciò che bisogna fare è conoscerne il valore. In questo caso, noi del team di ProiezionidiBorsa vogliamo illustrare il valore di mercato di alcuni oggetti in particolare. E si tratta di alcune serie contenute negli ovetti Kinder.

Perciò, se si hanno in casa questi piccoli oggetti comuni per bambini, si potrebbe avere una fortuna senza saperlo!

Iniziamo dagli Gnomi

Serie del 1998, gli Gnomi sono usciti più volte nel corso dei decenni. Nelle piccole uova, infatti, era molto comune trovarne uno in passato. Questa collezione è formata da ben 12 pezzi. E il valore che questi piccoli giochi hanno è davvero alto. Si aggira, infatti, intorno ai 200 euro. Per la serie uscita sei anni prima, invece, si possono ricavare più di 130 euro, arrivando invece a 300 con quella del 1992.

Il valore degli Happypotami

Gli Happypotami sono tra i preferiti dei collezionisti di oggettistica. Usciti nel 1991, questi dieci pezzi valgono ben 300 euro. Si tratta di una delle serie più richieste in assoluto, che fa gola a diversi compratori e che potrebbe davvero far racimolare una piccola fortuna.

Anche la serie degli Squalibabà rientra nella lista

Questa è una serie che risale a ben 25 anni fa, ed è quella degli Squalibabà. I 10 pezzi che la compongono hanno un valore di 150 euro circa. A unirsi alla lista, anche la serie Panda Party del 1994. Questa si aggira attorno ai 200 euro.

Tutti questi oggetti, con cartina illustrativa inclusa, dunque, valgono un piccolo tesoro. I prezzi, poi, possono variare in base ai compratori, ovviamente, sempre nel pieno rispetto delle vendite legali.

Dunque, se si hanno in casa questi piccoli oggetti comuni per bambini, si potrebbe avere una fortuna senza saperlo. Basterà controllare nei vecchi scaffali per scoprire se si possiede uno di quelli presenti in questa lista!