Le fragole oltre a essere uno dei frutti più amati dell’estate sono uno dei cibi più sani al mondo secondo la scienza. Il Dipartimento dell’Agricoltura americano le ha inserite tra i super food, ovvero tra gli alimenti con la più alta concentrazione di sostanze benefiche per l’organismo. E possono farci bene non soltanto se le mangiamo, ma anche se sfruttiamo le loro foglie e la loro polpa. Sembra incredibile ma sempre più persone stanno usando la polpa di questo frutto di stagione per avere una pelle perfetta e denti bianchissimi.

Curiamo la pelle con la polpa di fragole

La polpa è ricchissima di antiossidanti e di acido ellagico, una sostanza utile per togliere le macchie sulla pelle e schiarire le cicatrici. Ma non solo. Recenti studi scientifici confermano che le fragole sono utilissime anche per proteggere la nostra cute dai raggi del sole.

Sfruttare al meglio la polpa è facilissimo. Prendiamo due o tre fragole e tagliamole a metà. A questo punto ci basterà strofinarle sul viso e sulle parti del corpo quotidianamente più esposte al sole. Facciamo agire per un quarto d’ora e risciacquiamo con acqua fredda. Se ripetiamo il trattamento ogni giorno noteremo in breve tempo i benefici e potremo andare al mare molto più tranquillamente.

Le fragole sono utilissime anche per sbiancare i denti e avere un sorriso a prova di copertina. Schiacciamo i frutti con una forchetta e applichiamo la polpa direttamente sui denti. Lasciamo riposare due o tre minuti e rimuoviamo il composto con uno spazzolino a setole morbide.

Se vogliamo agire più in profondità e rimuovere le macchie più ostinate possiamo creare un fantastico dentifricio a base di fragole e bicarbonato. Prendiamo una fragola e un cucchiaio di bicarbonato. Mischiamoli in una ciotola e amalgamiamo bene fino a creare un preparato omogeneo. Applichiamolo sui denti e risciacquiamo con acqua tiepida. Torneremo presto a sorridere.