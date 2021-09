Il mercato che gravita intorno al collezionismo di monete antiche e rare sembra non conoscere crisi.

Infatti, ogni anno, cresce il numero di appassionati e collezionisti che si interessano alla materia e cercano di accaparrarsi pezzi unici.

Questo discorso vale anche per le alcune monete attualmente in corso, come l’euro, soprattutto quelle commemorative.

Ma tornando alle monete più antiche, alcuni collezionisti sono disposti anche a spendere cifre davvero folli per aggiudicarsi dei pezzi unici. Ma niente è in confronto alla moneta che stiamo per svelare oggi in questo articolo. Infatti, sembra incredibile ma questa moneta da 100 lire potrebbe valere più di 150.000 euro.

I Savoia

La monetazione di casa Savoia è fondamentale per l’intera storia della numismatica italiana. Ed è, di fatto, anche la più importante del mercato numismatico nazionale.

Una delle monete forse più celebri è la 100 lire Vittorio Emanuele II coniata nel 1878.

Caratteristiche principali

Sul dritto vi è la testa del re rivolta verso sinistra, circondata dalla scritta “VITTORIO EMANUELE II”. In basso troviamo la data del 1878, mentre sotto il collo l’indicazione dell’autore “FERRARIS”.

Sul rovescio troviamo, invece, lo stemma Sabaudo coronato e circondato dal collare dell’Annunziata. Intorno ad esso vi sono due rami di alloro e la dicitura “REGNO D’ITALIA”.

In basso vi è il valore nominale “L. 100” e la lettera “R” che è il classico segno della zecca.

La moneta è per il 90% fatta di oro puro, pesa 32,36 grammi ed ha un diametro di 34 millimetri.

Sembra incredibile ma questa moneta da 100 lire potrebbe valere più di 150.000 euro

Secondo alcuni portali specializzati, la moneta è classificata con rarità R3 e la tiratura è di soli 294 pezzi.

Le monete d’oro Savoia sono molto ambite da numismatici, collezionisti ed investitori, perché permettono di realizzare davvero buoni profitti.

In un’asta avvenuta nel 10 novembre 2017 a Milano, si è registrato un vero record per le 100 lire d’oro Vittorio Emanuele II del 1878.

Questa moneta in FDC ha raggiunto infatti la cifra di ben 165.200 euro, con una base d’asta di 85.000 euro.

Attualmente, nelle varie aste in giro sul web e su portali specializzati, il prezzo si attesta sui 50.000 euro.

Tuttavia, bisogna sempre stabilire lo stato di conservazione che è poi la vera discriminante nella valutazione.

