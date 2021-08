Il collezionismo non riguarda solo le monete del vecchio conio o di quelle risalenti ad epoche precedenti all’unità d’Italia. Anche se queste ultime potrebbero avere un valore davvero inestimabile, ci sono monete in euro altrettanto interessanti dal punto di vista numismatico.

In genere, quelle che hanno più valore, sono anche quelle con una bassa tiratura (ancora meglio se in Fior Di Conio). Tuttavia, potrebbero avere un buon valore anche quelle con errori di conio, oppure le monete commemorative. In questo articolo, concentreremo la nostra attenzione proprio su un particolare esemplare di quest’ultima categoria.

Questa rarissima moneta commemorativa da 2 euro è nei desideri di tantissimi collezionisti

La moneta commemorativa che analizzeremo oggi è quella di San Marino, coniata nel 2005, in onore dell’Anno Internazionale della Fisica.

Sul dritto, nella parte centrale della moneta, vi è una bellissima raffigurazione di Galileo Galilei intento ad osservare il cielo con un cannocchiale. Sulla destra, tra il mappamondo e il tavolo di appoggio, vi è inciso l’anno di coniazione, il 2005.

In alto vi è la scritta “SAN MARINO” con una disposizione ad arco; in basso, invece, compare l’iscrizione “ANNO MONDIALE DELLA FISICA”.

Infine, troviamo il segno “R” della zecca sulla parte sinistra e le iniziali dell’incisore “LDS” sulla destra. Sull’esterno vi sono le classiche 12 stelle a cinque punte, intervallate dalle orbite di un atomo, che ricopre l’intera moneta.

Sul verso, invece, troviamo la solita faccia comune delle monete da 2 euro.

Valore numismatico

La tiratura della moneta dedicata a Galileo Galilei è di 130.000 pezzi coniati, solo in stato di Fior Di Conio. Proprio per questo motivo, la sua quotazione è abbastanza elevata, fino a superare di quasi 50 volte il suo valore nominale.

Infatti, questa rarissima moneta commemorativa da 2 euro è nei desideri di tantissimi collezionisti. Tanto è vero che, in alcune aste sul web e su portali specializzati, il suo valore si aggira tra 80 e 120 euro.

Altre monete San Marino

Sempre a San Marino, proprio nella giornata di ieri, 27 Agosto 2021, si è conclusa l’emissione di alcune monete da 5 euro molto particolari. Queste, infatti, fanno parte di una serie di ben 12 monete dedicate ai segni zodiacali e molti le desiderano perché in futuro potrebbero valere tantissimo. Ogni moneta ha una tiratura di soli 16.000 pezzi ed il loro valore complessivo potrebbe attestarsi tra 120 e 150 euro.

