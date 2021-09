Biscotti e merendine sono pratici e veloci per chi non ha tempo di fare colazione. Ne mangiamo qualcuno al volo e siamo pronti per uscire per andare a scuola o a lavoro. Ma quante volte abbiamo desiderato di affondare i denti in una gustosa fetta di torta? Il problema è che spesso non abbiamo tempo per prepararne una da mangiare a colazione. E quindi ci rifugiamo in opzioni molto più semplici che ci permettono di ottimizzare i tempi. Ma chi l’ha detto che non si può preparare una torta in pochi minuti e con pochi ingredienti?

Sembra incredibile ma bastano solo 3 ingredienti per preparare questa golosissima torta che conquisterà tutti

Per preparare questa incredibile torta ci serviranno pochissimi ingredienti. La maggior parte di essi è già presente nel biscotto, composto da due dischetti di cacao con all’interno un ripieno di crema alla vaniglia.

Ingredienti

28 biscotti Oreo;

15 grammi di lievito in polvere;

250 ml di latte.

Se vogliamo rendere ancora più golosa questa torta possiamo guarnirla con una ganache al cioccolato. Basterà scaldare della panna fresca e appena raggiunto il bollore aggiungere il cioccolato. Attenzione però, l’errore da evitare assolutamente se non vogliamo che la nostra crema al cioccolato sia troppo dolce e un po’ stucchevole è questo. Scegliamo un buon cioccolato fondente.

Procedimento

Prima di tutto prendiamo i nostri biscotti e con l’aiuto di un coltello separiamoli. Togliamo la parte della crema e mettiamola in una ciotola ripetendo il procedimento con tutti i biscotti. Trasferiamo i biscotti in un sacchetto a chiusura ermetica, chiudiamolo bene e eliminiamo tutta l’aria. Ora aiutandoci con un mattarello polverizziamo tutti i biscotti. Quando avremo ottenuto una polvere di biscotti molto fine mettiamola in un’altra ciotola. Aggiungiamo il lievito in polvere, poi il latte e mescoliamo. Per finire aggiungiamo il ripieno che abbiamo messo da parte e aiutandoci con una frusta amalgamiamo il tutto. Prendiamo una teglia o meglio uno stampo in silicone. Assicuriamoci siano adatti per la cottura al microonde e imburriamoli. Aggiungiamo un foglio di carta da forno sempre adatta al microonde e versiamo il composto. Non ci resta che cuocere la nostra torna nel microonde per circa 6 minuti ad una potenza di 750W. Poi lasciamola raffreddare e togliamola dallo stampo. Finiamo se vogliamo con la ganache al cioccolato.

Ecco quindi che sembra incredibile ma bastano solo 3 ingredienti per preparare questa golosissima torta che conquisterà tutti. In neanche 10 minuti avremo una torta buonissima da gustare da soli o con gli amici.

