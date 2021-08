Sicuramente ci sono alcuni valori che dobbiamo sempre tenere sotto controllo per proteggere la nostra salute. Tra questi, certamente, dobbiamo fare particolare attenzione al colesterolo e alla glicemia. I loro livelli, infatti, possono suggerire molto sul nostro stato di salute e quindi è giusto e doveroso conoscerli. Ma, soprattutto, dovremmo sempre sapere come controllarli. Non tutti sono consapevoli, per esempio, che il cibo che mettiamo ogni giorno a tavola può essere un grandissimo alleato del nostro benessere in questo caso. Tuttavia, ci sono alcuni elementi e alcune bevande che possono davvero fare la differenza.

Sembra incredibile ma questa deliziosa bevanda contrasterà ipercolesterolemia e glicemia alta

La ricerca condotta da alcuni studiosi raccoglie tutti gli studi portati avanti finora sull’ibisco. Vediamo facilmente come questo resoconto riporti in maniera approfondita i diversi esperimenti condotti sui ratti al fine di dimostrare le proprietà dell’ibisco per abbassare l’ipercolesterolemia e un indice glicemico troppo alto. Grazie ad un’altra ricerca della Dott.ssa Anusha Bashar pubblicata nel 2012, per esempio, abbiamo la possibilità di notare come effettivamente i fiori di ibisco disciolti nell’acqua abbiano un potere ipoglicemizzante non indifferente. E davvero, sembra incredibile ma questa deliziosa bevanda contrasterà ipercolesterolemia e glicemia alta!

Concentriamoci ora sulle proprietà dell’infuso di ibisco per quanto riguarda il colesterolo

Un ulteriore studio, davvero interessante, ha cercato di dimostrare gli effetti benefici che l’ibisco può avere sul controllo del colesterolo. I ricercatori, concentrandosi soprattutto sui ratti, si sono focalizzati sulle proprietà di questa pianta e del suo infuso, valutando i livelli di colesterolo e notando, con degli esperimenti, risultati davvero positivi. Soprattutto, sembra che l’ibisco debba questa caratteristica ai suoi naturali effetti antiossidanti, che neutralizzerebbero problemi come colesterolo e aterosclerosi. Ma, come sottolineato dagli stessi ricercatori, gli studi sono ancora in corso, nonostante un buon punto di partenza sia già stato piantato.

