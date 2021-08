Importante concorso pubblico in arrivo con ben 1.541 assunzioni a tempo indeterminato

Per chi è in cerca di occupazione questo potrebbe essere il momento giusto. Dopo anni di attesa, il 2022 dovrebbe essere un anno ricco di concorsi pubblici e nuove assunzioni. Il prossimo anno dovrebbero infatti sbloccarsi numerose procedure concorsuali che dovrebbero consentire diverse migliaia di assunzioni.

In attesa del nuovo anno, lo scorso 30 luglio sono stati riaperti i bandi di un concorso che porterà all’assunzione di varie figure professionali. Questo importante concorso pubblico in arrivo con 1.541 assunzioni a tempo indeterminato si riferisce, pertanto, ad un bando del 2019.

Le figure saranno inquadrate nell’ambito del Ministero del lavoro, dell’Ispettorato del lavoro e dell’INAIL.

Ecco i profili per cui candidarsi

Rispetto al bando originario, dopo la riapertura i posti totali sono saliti a 1.541, sono cosi suddivisi:

691 ispettori del lavoro (Area III – F1);

131 funzionari area amministrativa giuridico contenzioso (Area III – F1) da inquadrare presso l’Ispettorato Nazionale del Lavoro;

635 unità per il profilo professionale amministrativo (Area C, livello economico C1) da inquadrare presso l’INAIL;

84 funzionari area amministrativa giuridico contenzioso (Area funzionale III – F1), da inquadrare presso il Ministero del Lavoro.

I requisiti per la candidatura sono consultabili nel bando. La novità più importante riguarda, però, le prove. Come si legge nell’avviso del 30 luglio, sono state eliminate la prova preselettiva e quella orale.

Pertanto, l’unica prova prevista sarà quella scritta, svolta anche in sedi decentrate e mediante l’utilizzo di strumenti informatici. Le materie oggetto della prova variano in base al profilo per cui ci si candida e sono consultabili nel bando del 2019.

Per candidarsi è necessario seguire le istruzioni contenute nel bando. In linea di massima, saranno necessari lo SPID ed una PEC, nonché un contributo amministrativo di 10€. Il termine ultimo per la presentazione della domanda è il 30 agosto.

