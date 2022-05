Per chi si chiede come mai i soldi non bastano mai, ecco alcuni consigli utili per limitare le spese. Certo, ci sono delle piccole rinunce da fare, ma in realtà ci sono delle soluzioni alternative per non farsi mai mancare nulla e per evitare di arrivare alla fine del mese con i soldi contati.

Questo perché, quando lo stipendio non basta, sono quasi sempre le piccole spese ricorrenti a fare la differenza. Spese che sono abitudinarie, quasi meccaniche, che sono legate più che altro a consuetudini, e spesso anche a vizi, che si possono cambiare ed eliminare. Sia con la pianificazione per quel che riguarda la destinazione del proprio budget, sia con vere e proprie furbizie. Vediamo allora come nel dettaglio.

Come fare a risparmiare 10 euro al giorno con piccole rinunce che si possono rimpiazzare con tutte queste furbizie

In particolare, per mettere complessivamente da parte ben 300 euro al mese bastano giusto tre rinunce. Per esempio, prendere il caffè e il cornetto a casa piuttosto che al bar. Questa scelta, per cinque giorni a settimana, permette di avere decisamente più soldi in tasca. Lo stesso dicasi portandosi da casa lo snack al lavoro, acquistato al supermercato, piuttosto che prenderlo sistematicamente al distributore automatico.

Per chi fuma, inoltre, si arriva a 10 euro di risparmio al giorno o quasi almeno dimezzando le sigarette. Basti pensare che per chi fuma un pacchetto al giorno basterà dimezzare il consumo giornaliero per risparmiare ben 3 euro al giorno. Ecco, quindi, la risposta a come fare a risparmiare 10 euro al giorno.

Se poi le sigarette si azzerano è ancora meglio. In quanto, indipendentemente dai soldi che si spendono, in realtà guadagnare in salute non ha prezzo. Lo stesso dicasi, per le brevi percorrenze, quando rispetto a uscire la macchina dal garage si opta per una bella passeggiata, a piedi oppure spostandosi con il bel tempo in bicicletta.

Ecco inoltre un’altra piccola rinuncia che è facilmente rimpiazzabile per incrementare il risparmio giornaliero

Il risparmio giornaliero aumenta ulteriormente, fino ad arrivare al target che è stato fissato dei 10 euro, rinunciando ad un’altra abitudine. Ovverosia, quella di acquistare tutti i giorni il giornale in edicola. Questo perchè con lo smartphone si può accedere all’informazione gratis da tutto il Mondo. Sia perché lo stesso quotidiano che è acquistato in edicola, con un abbonamento alla versione elettronica, online costerà decisamente meno. Senza rinunce.

