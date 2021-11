Le pulizie di casa sono gioie e dolori per moltissime persone. Puntualmente ci ritroviamo a dover occuparci di sporcizia e cattivi odori che si diffondono per tutta l’abitazione.

Se non pulite regolarmente, sono molte le parti che tendono ad accumulare tonnellate di germi e batteri. Abbiamo già visto che per eliminare polvere e sporco dagli infissi serve solo un rimedio semplicissimo.

Per fortuna, questo non è l’unico trucchetto che abbiamo svelato. Infatti, chi ha problemi di odori nel forno può risolverli con un rimedio naturale efficace.

Ma se c’è un’altra parte della casa che vogliamo vedere sempre linda e profumata è il nostro pavimento. Spesso e volentieri ci ritroviamo a dover togliere quelle odiose macchie di sporco che lasciano le impronte di scarpe, animali domestici o altro ancora.

Puntualmente, pensiamo di aver fatto un buon lavoro e aver trasformato il pavimento in un’opera d’arte. Forse, però, non ci rendiamo conto che i batteri sono più ostinati di quel che crediamo.

Inoltre, non facciamo in tempo a respirare quel gradevole aroma che abbiamo appena sparso per casa col nostro detersivo preferito che è già scomparso.

In questo caso non dobbiamo preoccuparci. Esiste una soluzione completamente naturale che fa proprio al caso nostro. Vediamo di cosa si tratta e come utilizzarla.

Sembra incredibile ma per pavimenti puliti e profumatissimi basterà aggiungere questa semplice fragranza al detersivo

Per un pavimento a prova di bomba tutto quello che dovremo fare è procurarci un flaconcino di olio essenziale alla citronella.

La sua funzione antibatterica e antisettica dovrebbe disinfettare ed eliminare ogni traccia di batteri o altri microorganismi dannosi.

In più, è un’essenza talmente gradevole che non potremo fare a meno di spargere il suo intenso profumo per tutta casa.

Sembra incredibile ma per pavimenti puliti e profumatissimi basterà aggiungere questa semplice fragranza al detersivo. Ecco di preciso come fare.

Poche gocce per un risultato impeccabile

Per prima cosa procediamo ad aspirare tutti i residui di polvere come facciamo al solito. Quest’operazione va fatta sempre prima di procedere col lavaggio.

Fatto questo, prepariamo la solita soluzione di acqua e detersivo che utilizziamo per pulire per terra. Infine, prendiamo il nostro flaconcino e aggiungiamo qualche goccia di olio essenziale alla citronella nel secchio.

Ora potremo effettuare la normale pulizia. In poco tempo vedremo splendere e profumare ogni singolo angolo del nostro adorato pavimento.

Ricordiamo che l’essenza di citronella non è solo formidabile per rimettere a nuovo le nostre piastrelle. Infatti, funziona anche come repellente per insetti e altri ospiti poco graditi.