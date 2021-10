Le pulizie di casa sono un impegno inderogabile col quale si fa i conti regolarmente. Sporco e batteri si accumulano ovunque e la battaglia per eliminarli definitivamente è a dir poco ardua.

Alcune parti della stanza si sporcano molto più facilmente di altre. Per fortuna, abbiamo visto che per tende profumate e igienizzate a fondo basta un semplice rimedio naturale. Ma non dobbiamo prestare attenzione solo alle tende. Anche i nostri infissi si sporcano con incredibile regolarità. Lo sa bene chi si ritrova a doverli trattare puntualmente.

Gli agenti esterni come le polveri si attaccano con grande facilità su finestre e porte. Il risultato saranno superfici opache e brutte da vedere. Pensiamo a che figura faremo quando entreranno degli ospiti in casa!

Per porre rimedio una volta per tutte a questa piaga, però, esiste un sistema semplice e perfetto per quando si ha poco tempo a disposizione. Non richiede fatica e dovremo impiegare un unico prodotto che sicuramente avremo già in casa. Ecco di cosa stiamo parlando e come fare.

Per eliminare velocemente polvere e sporcizia dagli infissi serve una mossa e questo rimedio sorprendente

Quello che stiamo per spiegare è un metodo davvero intelligente che potremo impiegare ogni qual volta vogliamo. In pochissimi minuti avremo ridato nuovo splendore a porte e finestre. Funziona particolarmente bene con il legno e l’alluminio. Vediamo come fare.

Ci serviranno solamente dello spray mangia polvere e una spazzola. Accertiamoci che quest’ultima abbia le setole morbide. In questo modo eviteremo di graffiare le superfici che tratteremo.

Iniziamo spruzzando un po’ di prodotto sulle setole e lo distribuiamo su quello che vogliamo trattare. Procediamo dall’alto al basso, strofinando con decisione su tutta la superficie.

Di tanto in tanto puliamo la spazzola, perché vi può restare attaccata la polvere. Insistiamo finché non avremo pulito tutto da cima a fondo. Quando abbiamo finito sciacquiamo e facciamo asciugare la nostra spazzola, che potremo riutilizzare nelle pulizie successive.

In un lampo i nostri infissi avranno cambiato colore, riacquistando la lucentezza perduta. Ripetiamo questa operazione tutte le volte che ne avremo bisogno.

La soluzione contro umidità e agenti atmosferici

Abbiamo visto che per eliminare velocemente polvere e sporcizia dagli infissi serve una mossa e questo rimedio sorprendente. La lista dei “nemici giurati” di porte e finestre è lunga. Anche umidità e fattori come la pioggia possono deteriorale.

In questo caso possiamo adottare un sistema efficace e del tutto naturale. Basta questo ingrediente a costo zero per una pulizia ottimale e completa di porte e finestre opacizzate. È un rimedio che funziona particolarmente bene sulle superfici in alluminio. Torneranno lucide e splendenti come una volta.