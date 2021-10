Con l’arrivo dell’autunno, è il momento giusto per fare il cambio dell’armadio mettendo da parte i capi più leggeri per far posto a quelli pesanti.

È molto importante prendersi cura del nostro ambiente, infatti per profumare gli armadi e proteggere il bucato dalle tarme potrebbe esserci utile questo incredibile prodotto.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0 è lo Smartwatch migliore del 2021: il tuo mondo a portata di polso SCOPRI IL PREZZO

Questo è il momento di tirare fuori anche i maglioni da indossare nelle giornate più fredde ma, per prima cosa, è importante controllarne lo stato.

Sembra incredibile ma per eliminare i pelucchi dai maglioni bastano questi 4 geniali trucchetti

Una delle cose più fastidiose dei nostri maglione è che tendono a formarsi dei pelucchi che risultano particolarmente antiestetici.

Molti però non sanno che sono facilmente rimovibili e che possiamo anche prevenirne la formazione grazie a poche e semplici mosse.

Ci potrebbe essere utile la spugnetta abrasiva che dovremo strofinare sul nostro capo delicatamente dopo averla bagnata con un po’ d’acqua.

Procediamo spremiamola bene e grattiamola sul tessuto utilizzando solamente la parte abrasiva della spugna, così da rimuovere efficacemente tutti i pelucchi.

Quest’operazione è però sconsigliata se abbiamo dei tessuti particolarmente delicati perché rischieremmo di rovinarli.

Anche la pietra pomice potrebbe esserci d’aiuto in quanto basterà strofinarla sul maglione, basta però che non siano tessuti delicati come cotone o lana.

È sempre meglio essere prudenti cercando di non soffermarci prolungatamente sulla stessa zona, altrimenti rischieremo di danneggiare il nostro capo.

Nonostante la pietra pomice si riveli un prezioso alleato, strofinando troppo potremmo finire per strappare il maglione.

Ulteriori informazioni

Molti non sanno che potrebbe essere utile una striscia di scotch largo, tagliandolo della misura necessaria per eliminare i pelucchi.

Inoltre, questo oggetto comune delle nostre case è uno dei 3 trucchetti a costo zero per difendersi dai ladri in casa.

Posizioniamo il lato adesivo dello scotch sull’area dove sono presenti i pelucchi e facciamolo aderire completamente.

Nel momento in cui lo strapperemo, rimuoveremo i pelucchi una volta per tutte, ottenendo un ottimo risultato.

Infine, potremmo utilizzare la lama di un rasoio per raggiungere i risultati che desideriamo senza sprecare denaro.

Dovremo solamente appoggiare la lama nell’aerea in questione e trascinarla delicatamente verso il basso, sollevandola e scuotendola di tanto in tanto per eliminare i pelucchi.

È consigliato fare molta attenzione nello svolgere quest’azione, per non rischiare di rovinare il nostro maglione.

Sembra incredibile ma per eliminare i pelucchi dai maglioni bastano questi 4 geniali trucchetti economici, utilizzando prodotti che spesso abbiamo già in casa.

Alternativa a costo zero

Per eliminare i pallini dal tessuto del maglione potremo usufruire di un oggetto che tutti noi abbiamo in casa: lo spazzolino da denti.

Infatti, non butteremo mai più lo spazzolino dopo aver scoperto questi geniali riutilizzi in casa, risparmiando e riducendo gli sprechi.

L’unico accorgimento che dovremo adottare è quello di sfregare con molta delicatezza e pian piano vedremo sparire i pelucchi accumulati sul maglione.

Tutti questi sono rimedi casalinghi, per questo dobbiamo sempre leggere e attenerci alle etichette di produzione per non rischiare di danneggiarli irrimediabilmente.

Dovremo fare sempre molta attenzione provandoli preventivamente in un angolino nascosto del nostro capo.