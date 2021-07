Il problema che molti si trovano ad affrontare è quello dei ladri che, a livello psicologico, lasciano un segno indelebile per la vittima.

Non è facile trovare un metodo infallibile per difenderci dai furti ma esistono dei piccoli accorgimenti che limitano le possibilità che questi si verifichino.

Infatti, potremo escogitare delle ingegnose trappole per scongiurare eventuali tentativi di furto, integrandole ai classici sistemi di sicurezza come per esempio gli allarmi elettronici.

Bastano solo 3 insospettabili trucchetti per difendersi dai ladri in casa senza spese

Per arginare l’entrata dei ladri in casa posizioniamo i manici di scopa o dei lunghi pezzi di legno lungo la base delle porte e finestre. Questo geniale trucchetto ovviamente non darà la certezza che il ladro rinunci ad entrare ma ci aiuta a complicare i suoi piani.

Purtroppo, se abitiamo in luoghi un po’ isolati aumenta considerevolmente il rischio di essere presi di mira da malintenzionati. Questo per un semplice motivo.

Quando siamo in casa spesso non attiviamo il sistema d’allarme soprattutto nelle zone meno utilizzate durante il giorno. In questo caso i ladri possono entrare in casa senza che ce ne accorgiamo mettendo a rischio la nostra sicurezza. Un’idea è attaccare dei pezzi di scotch sulle giunture degli infissi perché se cercheranno di aprire una porta o una finestra lo scotch farà rumore.

Un’ultima idea è quella di munirci di una lampada o una luce a intermittenza che funzioni con un programma impostato automaticamente. In questo modo riusciremo a dare segno della nostra presenza dentro casa e magari riusciremo a scoraggiare il ladro che avrà timore di essere scoperto.

In pochi sanno che bastano solo 3 insospettabili trucchetti per difendersi dai ladri in casa senza spese, per lo meno possiamo provare.

Ulteriori consigli

È consigliato far svuotare periodicamente la cassetta della posta da un familiare o da un vicino quando stiamo lontani da casa per più giorni.

Altrimenti se la posta si accumulerà potrà risultare sospetto per il ladro, che lo prenderà come un segnale che non siamo in casa in quel periodo.