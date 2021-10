Per profumare gli armadi e proteggere il bucato dalle tarme basta un solo prodotto

In questo periodo molti procedono con il cambio dell’armadio, mettendo via i capi estivi per fare spazio a maglioni, pantaloni lunghi e giacche.

Proprio parlando di quest’ultimo capo è interessante sapere che questa è la giacca di tendenza autunno inverno 2021 che sta spopolando e che molti stanno apprezzando.

Durante il cambio dell’armadio capita di trovare alcuni maglioni in lana con dei piccoli fori che precedentemente non c’erano, provocando dispiacere oltre ad un danno economico.

Il problema sarà probabilmente dovuto alle tarme.

Se favoriti da alcune condizioni, può capitare che questi insetti infestino il nostro armadio, nutrendosi solitamente proprio di queste fibre naturali.

È molto importante cercare di contenere questo fastidioso problema, effettuando periodicamente un’accurata pulizia nei luoghi dove teniamo i nostri capi, così da proteggerli preventivamente.

Non tutti sanno però che per armadi e cassetti profumati bastano solo 2 semplici prodotti naturali a costo zero che molti hanno già in casa.

Per tenere lontane le tarme possiamo utilizzare il sapone di Aleppo.

Questo prodotto, oltre avere la straordinaria capacità di respingere le tarme, donerà al nostro bucato un meraviglioso profumo di alloro.

Basterà mettere negli armadi solo poche scaglie di questo straordinario prodotto.

In alternativa, molti lo mettono direttamente in lavatrice quando effettuano i lavaggi dei capi più soggetti al loro attacco.

In entrambi i casi avremo ottimi risultati ed eviteremo di finire per buttare via capi che vorremmo poter utilizzare ancora a lungo.

Il sapone di Aleppo è ricco di proprietà, contenendo sia l’olio di oliva che quello di alloro.

Inoltre, più la concentrazione di quest’ultimo è elevata e più il sapone risulterà pregiato.

Il principale vantaggio portato dall’utilizzo questo prodotto sta nel fatto che è completamente naturale.

Infatti, dal momento che viene prodotto artigianalmente, il sapone di Aleppo non contiene alcun agente chimico.

Alternativa

Se preferiamo una saponetta di un’altra profumazione, procuriamocene di un’altra tipologia ma accertiamoci che abbia la stessa capacità di proteggere i nostri capi.

Prima di tutto verifichiamo che sia un prodotto del tutto naturale e prodotta con oli essenziali dalla fragranza repellente per le tarme, come ad esempio quello di cannella o di lavanda.

Come anticipato, non tutti sanno che per profumare gli armadi e proteggere il bucato dalle tarme basta un solo prodotto sorprendente.

L’origine del sapone

Pare che il sapone di Aleppo sia stato creato 3500 anni fa nell’omonima città, per questa ragione sarebbe il sapone più antico in assoluto.