Siamo pronti ad inaugurare la stagione estiva con aperitivi e cene all’aperto. La nostra terrazza è proprio l’ambiente ideale per invitare amici e parenti. E sicuramente più sicura di uno spazio chiuso, ora come ora. Quindi dobbiamo rimboccarci le maniche e pensare alla terrazza che abbiamo un po’ trascurato questo inverno. Il maltempo ha sicuramente rovinato il nostro amatissimo gazebo in legno. Ma non c’è da preoccuparsi. Si può ristrutturare senza spendere troppi soldi. Vediamo come.

Controlliamo sempre il telo di copertura

Siamo tanto concentrati sulla struttura che ha perso la vernice che dimentichiamo una cosa fondamentale. La copertura. La maggior parte delle persone ha queste strutture in terrazza o in giardino. Gazebi in legno abbastanza leggero con un telo impermeabile sopra. Generalmente bianco. Che però a causa delle intemperie spesso si buca o si strappa. Quindi prima di passare al restauro della struttura, controlliamo bene. Potrebbe essere necessario rattopparlo o cambiarlo.

Come verniciare il gazebo in legno rovinato da pioggia e vento e avere una terrazza impeccabile che farà invidia ai nostri vicini

Ora passiamo al vero lavoro. Prima di cominciare, togliamo il telo superiore, così da poter trattare anche la struttura in alto. E ora dobbiamo scartavetrare. Bisogna eliminare prima tutta la vernice vecchia e rovinata. Se si rivernicia sopra otterremo un risultato scadente. Per non parlare del lavoro sprecato, perché dopo poco ci ritroveremo con lo stesso problema. Usiamo una carta abrasiva a grana grossa o se l’abbiamo una levigatrice. Dopodiché rimuoviamo la polvere dalla superficie, basta un panno asciutto.

Prima l’impregnante e la protezione dagli agenti atmosferici

Senza questi passaggi il nostro gazebo non resisterà a lungo all’esterno. E dovremo restaurarlo ogni anno!

Compriamo i prodotti adatti in qualsiasi ferramenta o negozio per il fai da te. Passiamo una mano di impregnante contro tarli, tarme e muffe. In genere servono circa 6 ore per l’asciugatura. Dopo passiamo la protezione, che di solito è un olio che crea una pellicola protettiva. Serviranno altre 5 ore per l’asciugatura. E ora possiamo applicare la vernice o lo smalto. Scegliamo quella opaca o lucida in base ai nostri gusti. Partiamo sempre dall’alto verso il basso per evitare gocciolamenti. Lasciamo asciugare bene prima di riapplicare la copertura e via!

Ecco come verniciare il gazebo in legno rovinato da pioggia e vento e avere una terrazza impeccabile che farà invidia ai nostri vicini. Ora che il gazebo è come nuovo pensiamo alle piante. Se vogliamo evitare occhi indiscreti pensiamo alle siepi. Ne abbiamo già parlato in questo articolo.