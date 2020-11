Fare il bucato è sicuramente una scocciatura per chiunque. A qualsiasi persona si chieda, infatti, la risposta sarà sempre la stessa. Fare la lavatrice non è proprio un divertimento. Ma i vestiti vanno lavati, e questo elettrodomestico è molto utile per lo scopo. Ci sono però dei segreti per far sì che i lavaggi diano un risultato perfetto. E bisogna conoscere ogni minima insidia. Perché, anche quando si fa il bucato, ci sono dei nemici che possono rovinare i vestiti. Infatti, la lavatrice e il bucato potrebbero essere completamente rovinati a causa di questa piccola svista.

Cosa fare quando si fa la lavatrice per assicurarsi un bucato perfetto e senza errori?

Per prima cosa, ovviamente, bisogna sempre stare attenti alle etichette che si trovano sui vestiti. Saranno quelle infatti a indicare il giusto programma per i panni che si vogliono lavare. Ma ci sono altre cose che bisogna controllare. E sono essenziali affinché i vestiti non si rovinino. Questo non solo farà risparmiare tempo quando si fa il bucato, ma farà anche risparmiare soldi. Infatti, non si dovranno mai comprare vestiti nuovi per colpa di questa svista. E la lavatrice non verrà rovinata. E questo grazie a un piccolo passaggio che tutti dovrebbero seguire.

Il trucco per fare una lavatrice perfetta

Sembra un passaggio banale, ma in realtà si tratta di un’operazione fondamentale per la buona riuscita del lavaggio. Infatti, forse non tutti lo sanno, ma le zip sono le nemiche numero uno dei vestiti quando si mettono in lavatrice. Basti pensare a quanto facilmente le cerniere possono bucare tutti gli abiti che si trovano all’interno dell’elettrodomestico con le loro parti appuntite. E, a causa di queste zone affilate, potrebbero anche danneggiare la lavatrice. Soprattutto se i lavaggi sono frequenti.

Perciò, bisogna sempre chiudere qualsiasi tipo di zip all’interno degli abiti perché la lavatrice e il bucato potrebbero essere completamente rovinati a causa di questa svista.

