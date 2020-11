Realizzare dei lavoretti di Natale può essere un modo per trascorrere il tempo con i propri bambini. Nonché per decorare l’albero di Natale. A questo proposito, le pigne sono tra le materie prime più utilizzate. Infatti, farlo è molto semplice. Inoltre, possono sostituire facilmente le classiche palline di Natale. In questo modo, sarà possibile ottenere un albero molto più creativo e personalizzato del consueto. Utilizzando all’aperto gli appositi spray coloranti, acquistabili in ogni cartolibreria, sarà possibile dar vita ad un albero di Natale piuttosto variopinto. Ad esempio, color argento e oro. Bisogna però ricordare di munirsi delle apposite protezioni per utilizzare questi prodotti. Nonché evitare di farlo al chiuso. Detto questo, ecco 3 idee per decorare l’albero di Natale utilizzando le pigne.

Piccoli alberelli di Natale utilizzando i mini pon-pon

Queste piccole decorazioni sono sovente realizzate con la lana o altri filati. Se si preferisce non comprarli, è possibile anche realizzarli in casa. In questo caso, servono una forchetta, della lana e delle forbici. Basta prendere l’estremità del filo del gomitolo e porla dinnanzi ai denti della forchetta. In seguito, arrotolare il filo attorno alla sua parte superiore fino a compiere circa cinquanta giri. Poi, tagliare il filo.

Prendere, quindi, un altro pezzo di quest’ultimo e fare in modo che passi nel foro centrale della forchetta. Infine, prendere le due estremità del filo, porle verso l’alto e fare un altro nodo. In modo da fissare il pon pon. Non resta che sfialre il pon pon dall’utensile dopo avere infilato le forbice nelle pieghe andatesi a creare e tagliare i fili di troppo. Ripetendo questo procedimento più volte, sarà possibile ottenere tanti piccoli pon pon. Che, in seguito, sarà possibile incollare alle estremità della pigna, così da creare dei piccoli alberelli di Natale.

Come appendere le pigne all’albero di Natale

Quindi, munirsi di colla a caldo da applicare all’apice del frutto e attaccare un apposito nastro, assicurandosi che possa reggerlo. Le pigne, infatti, sono abbastanza pesanti da potere talvolta dare problemi in proposito. Quindi, è bene assicurarsi che il supporto sia fissato onde evitare che cadano e che il lavoro svolto venga vanificato. Se si ha intenzione di restituire pienamente l’idea di piccoli alberelli natalizi, è possibile anche colorare di verde le pigne utilizzando un apposito spray.

Tuttavia, per farlo è bene seguire le indicazioni prima date e, inoltre, attendere pazientemente che si asciughi prima di tornare a lavorare sulla decorazione. Questo processo può impiegare anche diverse ore di tempo. Questa era solo la prima delle 3 idee per decorare l’albero di Natale utilizzando le pigne. Ecco le altre.

Gnomi natalizi da appendere all’albero

In questo caso, bisogna utilizzare delle pigne più piccole della norma. E inoltre, procurarsi una piccola pallina da golf da usare come testa per lo gnomo. Il feltro, infine, può essere un ottimo materiale di partenza per realizzare un cappellino colorato da incollare alla testa, nonchè le manine guantate dello gnomo. Una volta pronte, queste decorazioni possono essere poste alla base dell’albero, in prossimità dei regali. Oppure sull’albero stesso, appendendole con l’ausilio di un gancetto o di un nastro da incollare utilizzando la colla a caldo.

Stella di Natale

Se si è stanchi della solita stella di Natale apposta sopra all’albero, un’alternativa può essere quella di procurarsi quattro pigne allungate. Per poi fissarle l’una all’altra rivolte verso il centro. E incollare un fiore finto al centro dell’installazione, utilizzando ancora una volta la colla a caldo. Dotandola di un opportuno sostegno, sarà possibile apporla all’apice dell’albero.

Quindi, ecco 3 idee per decorare l’albero di Natale utilizzando le pigne. La Redazione di ProiezionidiBorsa raccomanda massima cautela e attenzione nell’utilizzo della colla a caldo e degli spray coloranti. I bambini devono sempre e comunque essere accompagnati e guidati da un adulto nella realizzazione di questi lavoretti.

