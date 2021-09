“Pillola azzurra o pillola rossa”. Quanti di noi si sono posti questo interrogativo da quando, nell’ormai lontano 1999, Matrix scosse il mondo della cinematografia mondiale. L’arrivo del film dei fratelli (oggi sorelle) Wachowski sui grandi schermi rivoluzionò il genere fantascientifico e non solo. E al di là del minore successo di “Matrix Reloaded” e “Matrix Revolutions”, secondo e terzo capitolo della serie, “Matrix” resta un vero cult. Ma qualche giorno fa è arrivata la notizia che milioni di appassionati attendevano da anni. Sembra incredibile ma nel 2021 arriverà il sequel di una delle saghe più amate di sempre. Ecco cosa sappiamo, il cast e le prime indiscrezioni. C’è anche una data ufficiale di uscita: il 22 dicembre 2021. Per vederlo in Italia, invece, dovremo aspettare qualche giorno, fino al primo gennaio 2022.

Sembra incredibile ma nel 2021 arriverà il sequel di una delle saghe più amate di sempre

Lo scorso 8 settembre sul sito whatisthematrix.com sono apparse di nuovo le due famosissime pillole. Cliccando su una di esse si apriva un video con alcune scene inedite. Il giorno dopo, il 9 settembre, è arrivato anche il primo trailer ufficiale di “Matrix Resurrections”, quarto capitolo della serie.

Dietro la macchina da presa ci sarà questa volta la sola Lana Wachowski mentre i protagonisti saranno ancora Keanu Reeves e Carrie Ann-Moss. Ovviamente nei panni di Neo e Trinity.

La storia inizia con Neo tornato nel Mondo reale ma preda di visioni di cui non capisce la provenienza. Si scoprirà infatti che è in cura con la pillola blu, quella che gli impedisce di vedere la vera realtà del Mondo. Ma la sospensione della cura e la sua curiosità gli faranno riaprire gli occhi. E a quel punto ripartirà un’esplorazione ancora più approfondita nella Tana del Bianconiglio.

Il cast, le indiscrezioni e le curiosità

Oltre a Keanu Reeves e Carrie Ann-Moss torneranno sugli schermi altre vecchie conoscenze dei primi tre episodi. Ci saranno Lambert Wilson nel ruolo del Merovingio, Daniel Bernhardt nei panni dell’agente Johnson e Jada Pinkett Smith in quelli di Niobe. Assente, invece, Laurence Fishburne. Il ruolo di Morpheus, però, non sembra destinato a sparire. Secondo alcune accreditate indiscrezioni dovrebbe essere ricoperto da Yahya Abdul-Mateen II.

Tra gli sceneggiatori, oltre a Lana Wachowski ci sono Aleksandar Hemon, noto al pubblico per la serie “Sense 8” di Netflix e David Mitchell. Ovvero l’autore del romanzo che ha ispirato “Cloud Atlas”, altra pellicola di grande successo delle sorelle Wachowski.

Per saperne di più non ci resta che attendere l’uscita del secondo trailer ufficiale. Ma l’attesa è già alle stelle.

