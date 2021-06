Sembra incredibile ma molti sottovalutano questo latte che protegge l’intestino e ne favorisce il corretto funzionamento

Il latte è un alimento che la maggior parte di noi beve almeno una volta al giorno, soprattutto per colazione, è un rituale irrinunciabile.

Non tutti possiamo bere il latte vaccino, per via di intolleranze, digeribilità o per scelte alimentari personali.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0, lo smartwatch di ultima generazione ad un prezzo incredibile. SCOPRI DI PIU’

La scelta, per quanto riguarda il latte in questi anni, è davvero vasta, soprattutto per quanto riguarda quello vegetale.

Sembra incredibile ma molti sottovalutano questo latte che ci protegge l’intestino e ne favorisce il corretto funzionamento

Scopriamo insieme il latte di mandorla, uno dei più popolari.

Questo latte ha numerose proprietà e dona straordinari benefici al nostro organismo oltre ad essere altamente digeribile e avere poche calorie.

Paragonato al latte vaccino ha diversi vantaggi, come la conservazione più lunga; non contiene lattosio ma è comunque molto nutriente.

Tra le sue proprietà ricordiamo l’alto contenuto di fibra naturale, grazie alla quale proteggeremo l’intestino favorendone il giusto funzionamento.

Chi ha problemi gastrointestinali, in molti casi, introduce il latte di mandorla nella propria dieta perché questo prodotto ci aiuta a regolare le funzioni dell’organismo.

È infatti molto semplice da digerire, rendendo più semplice la nostra digestione.

Da provare, sembra incredibile ma molti sottovalutano questo latte che ci protegge l’intestino e ne favorisce il corretto funzionamento.

Curiosità

Per chi non lo sapesse, e avesse tempo a disposizione, il latte di mandorla si può anche preparare molto facilmente in casa, solo con l’utilizzo di mandorle, acqua e zucchero.

Basterà tritare finemente circa 300 g di mandorle, posizionarle in un tovagliolo e chiuderlo con cura, facendo attenzione che queste non escano fuori.

Versiamo un litro di acqua in una ciotola e da una parte prepariamo una brocca, mettiamo poi il nostro tovagliolo con le mandorle nell’acqua.

Dopodiché strizziamo il succo nella brocca e continuiamo così finché non noteremo che il colore diventa pian piano bianco.

Volendo, possiamo aggiungerci lo zucchero ma quello dipende dai nostri gusti, se vogliamo che sia più o meno dolce.

Sarà così pronto in poco tempo, buono e delicato, dovremo solo più provare anche noi per credere!