Le mode sono passeggere per definizione e in ogni stagione è possibile sentirsi o essere alla moda in maniera diversa. La regola generale per essere sempre alla moda è crearla e modellarla secondo la propria personalità. Quest’anno le acconciature e gli accessori per capelli sono il modo migliore per le donne per sentirsi a proprio agio ed essere alla moda. Questo l’accessorio femminile per capelli 2021 che non solo contribuisce a renderci più belle ma può essere un vero cambiamento di vita.

Cancro al seno e solidarietà

In un precedente articolo ci siamo occupate della soia e del suo possibile, ma non completamente dimostrato, legame con il tumore al seno. Secondo il Global Cancer Statistics 2020, il tumore al seno detiene il primato del tumore più diagnosticato nelle donne. È una malattia caratterizzata dalla presenza di cellule tumorali nel tessuto mammario. L’asportazione del seno o di parte di esso attraverso la chirurgia è spesso l’unica soluzione a disposizione di una donna malata di carcinoma mammario. Oltre ad essere debilitante da un punto di vista fisico, il tumore al seno si accompagna pertanto a un devastante trauma psicologico. Il seno oltre a essere una parte del corpo, è infatti anche un simbolo legato alla femminilità e alla maternità. Da qui è nata l’iniziativa “La vita sotto il turbante – Progetto Cristina” condivisa dall’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano e dall’associazione Go5 per mano delle donne.

La caduta dei capelli è spesso l’effetto più evidente della terapia contro il cancro. Ecco dunque che l’iniziativa prevede di acquistare e utilizzare i turbanti per sensibilizzare la popolazione rispetto al tumore al seno. I turbanti sono preparati da donne detenute nelle carceri che lavorano per la Cooperativa Alice. Indossare il turbante la prossima estate permette di scoprire varie sfaccettature del mondo femminile. I turbanti sono coloratissimi e di un tessuto molto leggero per poter essere indossato anche l’estate. Danno un tocco originale e di grande femminilità al nostro aspetto e sono un segno di grande solidarietà tra le donne.