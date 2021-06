I gioielli sono presenti nella vita di ogni donna. Che si tratti di piccoli e classici monili o di accessori più vistosi, quasi nessuna donna può farne a meno.

Oggi Noi di ProiezionidiBorsa tratteremo di una tipologia di gioielli molto chic ma anche molto delicata: le perle.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0, lo smartwatch di ultima generazione ad un prezzo incredibile. SCOPRI DI PIU’

Infatti, In pochi sanno come pulire questi particolari gioielli di famiglia per evitare l’ingiallimento e la perdita di brillantezza. Vediamo come evitare queste fastidiose conseguenze.

Come custodire le perle di famiglia

Le perle sono oggetti meravigliosi in grado di esaltare la bellezza di ogni donna. Ne esistono di tanti generi e tipi, ognuna con la propria forma e storia.

Perle di fiume, perle di mare, madreperla: tutte hanno bisogno di alcune piccole attenzioni per evitare che ingialliscano, che si opacizzino o, addirittura, che si spacchino.

Per proteggere orecchini, anelli o fili di perle è importante conservarli in modo tale da fargli prendere aria. Di conseguenza non vanno utilizzati i classici sacchettini, ad esempio in velluto, che non fanno circolare l’aria.

È proprio questa la prima condizione che determina l’ingiallimento della superficie della perla. La reazione indica che la perla sta perdendo la sua idratazione e si sta, via via, seccando.

Per quanto riguarda la pulizia, la prima regola è quella di non utilizzare prodotti o detergenti aggressivi. Evitare l’utilizzo di alcool, aceto e agenti che possano aggredire la superficie rovinandola.

Per una pulizia efficace e delicata

Per pulire correttamente le proprie perle si dovranno utilizzare prodotti delicati. Un antico rimedio della nonna consiste nel prendere qualche goccia di shampoo delicato e diluirlo in acqua calda.

Potremo, poi inserire le perle in una calza di nylon e immergerle nel composto realizzato. Con l’aiuto delle mani si potrà strofinare con molta cura le perle, risciacquandole poi con acqua calda.

In alternativa, si potrà utilizzare un po’ di tulle- magari quello rimasto dalla confezione di alcuni confetti- e sostituirlo alla calza di nylon.

Dopo averle risciacquate per bene, sarà utile utilizzare un panno bianco in cotone per asciugarle ed eliminare ogni residuo di acqua.

Infine, bisogna ricordare che le perle hanno bisogno di ossigeno. Per mantenere la brillantezza è necessario indossarle per far sì che prendano un po’ d’aria e di luce.

Un ultimo piccolo accorgimento riguarda il profumo: questo, come alcune creme per il corpo profumate, potrebbero danneggiare le perle modificandone il colore.

Shampoo, tulle, calze di nylon: ecco spiegato perché in pochi sanno come pulire questi particolari gioielli di famiglia per evitare l’ingiallimento e la perdita di brillantezza.