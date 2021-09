Quando ci occupiamo delle faccende di casa vorremmo un risultato sempre perfetto. Il frutto del nostro lavoro dovrebbe gratificarci di quanto fatto per rimettere a nuovo le nostre cose. Anche nei lavori domestici quotidiani ci sono, però, degli intoppi che ci rovinano quanto fatto di buono fino a quel momento.

Un esempio banale ma lampante riguarda il ferro da stiro: abbiamo mai fatto caso allo sporco che si accumula sotto la piastra? Ecco, questo potrebbe essere la rovina degli abiti che stiriamo e che fino a poco fa avevamo lavato con tanta cura. Se anche noi abbiamo fatto i conti con qualcosa di simile, ci basti sapere che esiste un rimedio semplicissimo per rimettere a nuovo la piastra incrostata.

Un altro comunissimo problema riguarda il bucato e come mantenerlo profumato a lungo. Ed è proprio questo l’argomento che affronteremo nell’articolo di oggi. C’è chi ogni volta si ritrova a dovere fare i conti con indumenti che puzzano e non mantengono la freschezza anche dopo il lavaggio. In questo caso, dovremmo sapere che la colpa potrebbe essere di alcuni errori molto banali che facciamo spesso.

Sembra incredibile ma molti commettono questi 2 errori che pregiudicano un bucato fresco e profumato

A volte ci domandiamo perché i capi che abbiamo appena lavato con tanta cura puzzino, anche se li abbiamo appena tirati fuori dalla lavatrice. Bene, ora vi daremo la risposta.

La prima causa di quello sgradevole odore è da imputare a salviette e asciugamani. Quanti di noi per risparmiare tempo e cicli di lavaggio li inseriscono insieme agli indumenti sporchi?

Quest’azione è sbagliata per un semplice motivo. Gli asciugamani hanno un alto potere assorbente, perciò capita che quando li inseriamo in lavatrice siano ancora umidi. Proprio l’odore di umidità impregna anche i capi che finiscono nel cestello con questi e le salviette, facendoli puzzare.

Il suggerimento è di programmare un lavaggio a parte per asciugamani e salviette e tutti i panni ancora umidi.

Pretrattare è fondamentale ma ancora pochi lo fanno

La fretta è nostra nemica e questo dovremmo impararlo tutti. Macchiare gli abiti è normale, succede a tavola così come al lavoro. Lo sporco va per forza tolto, ma sovente mettiamo i capi lerci in lavatrice senza prima pretrattarli. In questo modo, rischiamo di contaminare anche gli indumenti in condizioni migliori.

Pretrattare la biancheria è semplice. Per farlo in modo naturale e senza rischi potremmo preparare una soluzione a base di acqua e bicarbonato. Dovremo ottenere una sorta di pasta da applicare sulla macchia. Poi ci basterà attendere 10 minuti, prima di inserire tutto in lavatrice.

Come risparmiare quando facciamo il bucato

Sembra incredibile ma molti commettono questi 2 errori che pregiudicano un bucato fresco e profumato. Allo stesso modo, per cercare di ridurre le spese della bolletta elettrica quando facciamo la lavatrice, potremmo adottare dei semplici accorgimenti.

Innanzitutto, scegliamo una lavatrice di classe A o superiore, che ottimizza le prestazioni col consumo di energia. Evitiamo poi di caricare allo stremo l’elettrodomestico, ma facciamo piuttosto più cicli di lavaggio. Infine, per lavare i capi scegliamo il momento della giornata più adatto in base ai costi della nostra tariffa elettrica.