Ecco 4 validissime App gratuite per imparare l’inglese e trovare prima lavoro

In un Mondo così globalizzato come il nostro, è impossibile vivere adeguatamente senza conoscere le lingue. È ormai imprescindibile, infatti, parlarne più di una per trovare lavoro, fare nuove amicizie o, più semplicemente, per non essere isolati. Ecco, allora, che torna a dar fastidio un vecchio sassolino nella scarpa che forse ci tormenta da molto tempo: il temuto inglese.

“I am”, “you are”, “why”, “because”: ancora molti zoppicano nell’approccio con quella che, di fatto, è la lingua ufficiale del Mondo. Oggigiorno, per lavorare, un requisito minimo richiesto è la lingua, almeno per la maggior parte delle mansioni. Dunque, per arricchire il nostro bagaglio, ecco 4 validissime App gratuite per imparare in fretta l’inglese e trovare prima lavoro.

Una nuova lingua a portata di click

La potenza di internet e delle nuove tecnologie ha reso, per fortuna, il Mondo della cultura e della formazione molto più accessibile di un tempo. Con il solo ausilio di un comune smartphone, o di un pc, è possibile imparare di tutto e, spesso, è possibile farlo gratis. Perché allora non migliorare le proprie competenze aggiungendo una nuova lingua?

Busuu

Un’interfaccia accattivante, oltre 3000 contenuti audio-video, occupa pochissimo spazio in memoria e, ultimo ma non meno importante, totalmente gratis. I corsi mirati e le nuove parole suggerite la rendono ottima per gettare le basi di un solido inglese.

Memrise

Interessante applicazione che lavora stimolando la memoria. Il meccanismo, infatti, gioca sulla memorizzazione delle schede che contengono vocaboli più o meno comuni. In seguito l’App propone test per consolidare quanto imparato.

Duolingo

Probabilmente la più famosa tra le App gratuite per l’apprendimento e, senz’altro, tra le più pratiche e divertenti. Duolingo coinvolge l’utente attraverso test e giochi interattivi già dal primo accesso, stimolando da subito l’apprendimento. È strutturata su più livelli, attraverso i quali, poter approfondire la conoscenza della lingua. Oltre all’inglese è possibile imparare più lingue tra cui francese, tedesco e spagnolo.

Elevate

Un’applicazione funzionale per chi ha già raggiunto un buon livello e desidera consolidare l’inglese. È possibile lavorare sulla grammatica, sui vocaboli e sulla pronuncia attraverso esercizi di logica e memorizzazione.

Ecco 4 validissime App gratuite per imparare l’inglese in fretta e trovare prima lavoro

Come detto prima, il Mondo di internet rende veramente sconfinati i metodi di apprendimento, praticamente per qualsiasi materia. Tecnologie come le App, possono davvero essere utili per chi ha difficoltà con l’inglese, grazie ad un modo totalmente nuovo di insegnamento.

Approfondimento

Pochi sanno che cellulare e batteria durano una vita intera con questi straordinari trucchi