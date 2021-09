Avere un cane significa anche prendersi cura delle sue esigenze. Oltre l’amore e l’affetto, dobbiamo essere in grado di soddisfare i loro bisogni, gratificarlo e dargli i giusti insegnamenti per renderlo equilibrato e felice.

Inoltre, è necessario tenere sotto controllo la salute del nostro amico a 4 zampe e portarlo dal veterinario periodicamente. Loro dipendono in tutto e per tutto da noi e non possiamo trascurare nessun aspetto, anche se sembra banale.

Ma c’è una cosa che riguarda il nostro senso civico, in realtà è anche un obbligo giuridico, ovvero raccogliere le sue feci quando lo portiamo a spasso. Chi non lo fa, può ricevere una multa, anche molto salata, in qualsiasi luogo pubblico si trova. Quindi, è dovere del proprietario o dell’accompagnatore recuperare gli escrementi del cane, per poi gettarli nelle apposite colonnine o nei cestini tradizionali.

Il classico modo per farlo è usare i sacchettini appositi, che si trovano facilmente in commercio, con l’aiuto delle mani. Quest’azione può spesso essere sgradevole e disgustosa, perché sentiamo tutta la consistenza dei bisogni. Diventa anche difficoltoso quando il cane ha problemi intestinali e la consistenza delle feci è troppo morbida o molle.

Le soluzioni migliori ed efficaci per raccogliere la cacca del cane senza sporcarsi

Ormai diffuso da molto tempo, in commercio, è acquistabile a pochi euro, la paletta in acciaio rivestita in teflon, con manico corto o lungo. È resistente e il materiale non permette la formazione di ruggine. Il manico è solitamente in silicone, quindi è comoda da impugnare. Ma è scomoda per raccogliere i bisogni in superfici come l’erba, risulta più adatta per le lettiere e l’asfalto.

In alternativa, possiamo comprare le pratiche pinze. Piccole e tascabili, in abbinamento al sacchettino, è facilmente trasportabile. Non costa molto, ma spesso non è dotata di manici, quindi la raccolta diventa poco pratica.

Se infatti abbiamo problemi di schiena e non vogliamo chinarci, la soluzione è il raccoglitore a pinza con manico lungo. Per attivare il meccanismo di apertura basterà tirare una piccola impugnatura, rimanendo tranquillamente in piedi. L’unico limite è la grandezza dello strumento, portarlo in giro non è proprio agevole. Ne esistono di vari tipi e il suo costo si aggira intorno ai 20 euro. Esiste anche con un manico più corto, di circa 30 cm ed è più pratico se dobbiamo fare passeggiate lunghe.

Altri tipi

Ogni raccoglitore ha poi diversi tipi di meccanismi, modelli, forme e materiali, la scelta dipende sempre dalle nostre esigenze e da quelle del nostro cane. In linea generale, sono tutte intuitive e facili da usare.

Sono tante le tipologie in commercio, anche le più innovative come “pepsule”, un oggetto di nuova generazione con sacchetto integrato e ganci che raccolgono le feci.

Queste sono le soluzioni migliori ed efficaci per raccogliere la cacca del cane senza sporcarsi, in base alle proprie necessità e abitudini.

