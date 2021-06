Non tutti lo sanno ma si possono far crescere le arachidi comodamente in casa. I golosi di questo snack veloce e ideale per l’aperitivo ne andranno matti. Siamo abituati a comprarle sempre al supermercato. Sia già pronte e tostate che con il guscio. E diciamocelo, non sono neanche tanto economiche. Oggi lo Staff di ProiezionidiBorsa svelerà il segreto per coltivarle in casa. È semplicissimo e potremo in poco tempo gustare le nostre arachidi!

Le famose noccioline americane

Sono le regine dell’aperitivo. Ideali da accompagnare ad un bel cocktail estivo o a una dissetante birra fresca. Le arachidi sono un’ottima fonte di proteine e sono degli ottimi antiossidanti. Di solito le compriamo già tostate e salate. Ma non tuti sanno che possiamo coltivarle nel nostro balcone.

Piantare e far crescere le arachidi è facilissimo usando questo trucco geniale

Come fare? Prima di tutto acquistiamo delle arachidi ancora nel guscio. Non devono essere sgusciate perché quelle sono già trattate e non possiamo utilizzarle. Scegliamo quelle che ci sembrano un po’ meno mature. Ne prendiamo un paio e le sgusciamo. Eliminando anche la pellicina che si trova intorno all’arachide. Ed ecco che avremo i nostri semi pronti all’uso.

Da ogni arachide crescerà una piantina. Prendiamo prima un vasetto con del terriccio. Ne piantiamo un paio a qualche centimetro di profondità. Annaffiamo poco e spesso. Facendo attenzione ad evitare i ristagni d’acqua. E in soli 10 giorni saranno già spuntate le nostre piantine.

Ora è il momento di travasarle. Sia che scegliamo un vaso più grande o direttamente nell’orto andranno distanziate. Le trapiantiamo a 5 cm di profondità e a circa 20 cm di distanza l’una dall’altra. Questo perché le arachidi cresceranno sotto terra. Quando la nostra pianta sarà ben sviluppata e le foglie inizieranno ad ingiallire è il momento del raccolto.

Quindi, piantare e far crescere le arachidi è facilissimo usando questo trucco geniale. Ora avremo a disposizione tutte le arachidi che vogliamo direttamente a casa nostra. E quindi perché non usarle per preparare un burro d’arachidi fatto in casa?

