Viviamo in tempi molto incerti. Per questo è importantissimo rimanere aggiornati sugli ultimi sviluppi riguardo all’epidemia di Covid e ai provvedimenti attuati per arginarla.

Tutte le ultime informazioni riguardo alla strategia per il contenimento del Covid-19 sono disponibili sui siti istituzionali, come quello del Ministero della Salute. Se però vogliamo rimanere aggiornati in tempo reale, il modo migliore per farlo è seguire le conferenze stampa e gli aggiornamenti del Presidente del Consiglio. In questo modo potremo conoscere quali sono gli ultimi provvedimenti nel momento esatto in cui vengono resi pubblici, e prepararci al meglio. Ma come sapere quando parla Conte e sintonizzarci al momento giusto sulla conferenza stampa? Esistono diversi modi per farlo.

Possiamo utilizzare la televisione o i social

Un modo per non perderci neanche un aggiornamento sugli ultimi sviluppi è quello di sintonizzarci su RaiNews24. Si tratta del canale della televisione pubblica che si occupa esclusivamente di informazione, ed è sempre aggiornato sugli ultimi sviluppi.

Se però non abbiamo la televisione, o non vogliamo tenerla sempre accesa, esistono altri modi per non perdersi neanche un aggiornamento. Si tratta di utilizzare i social media.

Ecco come sapere quando parla Conte se non abbiamo la televisione.

Attiviamo le notifiche dai profili ufficiali

Il Presidente del Consiglio possiede profili istituzionali su tutti i principali canali social. Possiamo trovare la pagina della Presidenza del Consiglio su Facebook, Instagram e Twitter, ad esempio. Qui verranno comunicati in via totalmente ufficiale tutti gli aggiornamenti riguardo alla situazione Covid.

Ma il modo migliore per sapere quando parla Conte è attivare le notifiche per ricevere un avviso nel momento esatto in cui il Presidente del Consiglio aprirà la conferenza stampa.

Il modo più semplice per farlo è usare Facebook. Rechiamoci sulla pagina di Giuseppe Conte. Assicuriamoci che sia quella ufficiale. Potremo riconoscerla dalla spunta blu presente accanto al nome.

Ora non ci rimane che attivare le notifiche per le dirette Facebook. In questo modo riceveremo una notifica in tempo reale sul telefono non appena il Presidente del Consiglio comincerà a parlare alla nazione.