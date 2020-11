Soprattutto negli ultimi anni sono diversi i video che sono diventati virali in quanto divertenti o in grado di scaturire curiosità. La maggior parte di questi, come è facile notare, riguardano i nostri amici a quattro zampe.

Come scordarsi, ad esempio, del cane che abbaiando riesce a scandire le parole “I love you”. Oppure dei pulcini che, in fila indiana, attraversano la strada. Ognuno di questi video riesce a strappare più di un sorriso a chi li guarda.

In molti casi si tratta di video molto simpatici in cui gli animali stessi sembrano divertirsi mentre compiono azioni divertenti. Vi sono, però, alcune volte in cui, per rendere il video irresistibile e assicurarsi le visualizzazioni, gli animali devono pagare un prezzo.

È certamente simpatico il video del golden retriever che comincia a saltare impazzito perché indossa per la prima volta le scarpette da neve. Eppure ad alcuni infastidisce vedere il cane in una situazione di grande disagio e non essere aiutato dai padroni.

Così come strappa sicuramente una risata vedere i gatti scappare terrorizzati alla vista di un banale cetriolo. Eppure dietro quella corsa sfrenata si nasconde un grandissimo spavento per questi felini. Colpo di paura che potrebbe anche condizionarli nel consumare serenamente il pasto quotidiano. In moltissimi si chiedono il motivo.

Dunque ecco svelato il motivo per cui i gatti hanno paura dei cetrioli.

Paura del predatore

Chiunque, nel vedere il video di un gatto che alla sola vista di un cetriolo comincia ad impazzire, si sarà chiesto il motivo di un tale atteggiamento. La risposta, in realtà, è più semplice di quanto si pensi. Dato il colore e la forma del cetriolo, il gatto, infatti, scambia questo ortaggio per un predatore, ad esempio un serpente, o, in generale, un rettile. Per questo motivo la prima reazione è quella caratteristica di una preda. Ovvero scappare.

Inoltre, nella maggior parte dei video, i padroni mettono l’ortaggio vicino alla ciotola, posto preferito del gatto. Associare un grande spavento al posto in cui tutti i giorni si consuma il cibo, non fa sicuramente bene al nostro amico, che sia esso un cane o un gatto.

Ora che è stato svelato il motivo per cui i gatti hanno paura dei cetrioli, sicuramente ci si penserà due volte prima di ricreare questo scherzo al nostro animale.