La moda a volte si mostra particolare e fuori dagli schemi. E forse è proprio per questo che in tantissimi la amano e la seguono. Ogni anno, infatti, abbiamo la possibilità di vedere nuovi look spuntare fuori su foto e passerelle. E scegliere quello che ci sembra più adatto a noi, personalizzandolo secondo il nostro gusto, è sicuramente divertente e stimolante. E oggi vogliamo vedere un capo in particolare che sta davvero raccogliendo diversi consensi anche tra le celebrità.

Sembra incredibile ma è questo il capo dell’estate che sta spopolando e rende alla moda

Non tutti si aspetterebbero di vedere un capo da uomo sul corpo di una donna. Eppure, la tendenza di cui parliamo oggi riguarda proprio questo. Per una ragazza, il must have da avere quest’estate nell’armadio è una camicia di lino ma per uomo! Infatti, sembra incredibile ma è questo il capo dell’estate che sta spopolando e rende alla moda! Molte potrebbero storcere il naso, ma un abito da uomo su un look femminile può davvero fare scintille. Basterà capire come abbinarlo per rendere il nostro outfit sexy, casual e di tendenza. Perciò, vediamo qualche abbinamento per la nostra camicia di lino maschile.

Ecco come abbinare una camicia di lino maschile su un outfit da donna

Abbinare la camicia di lino non sarà assolutamente difficile, anzi! Potremo lasciar correre la creatività e dar vita a degli outfit davvero interessanti. Il più comune sicuramente è quello che prevede la camicia del colore che preferiamo abbinata a degli short in jeans. In più, potremo indossare un tacco per rendere il nostro look ancor più sensuale. Ci basterà scegliere una scarpa che si abbini bene al colore della camicia e il gioco è fatto. Per rendere il tutto ancor più accurato, poi, un paio di orecchini vistosi e estivi saranno sicuramente l’ideale!

