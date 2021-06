In Italia la bellezza è ovunque. Ma esistono luoghi dove storia, bellezza, capolavoro e meraviglia si uniscono in una cosa sola. Sono i siti riconosciuti dall’Unesco come patrimonio inestimabile dell’umanità. Decidere di fare un viaggio attraverso la nostra Penisola può spingerci a scoprirne alcuni.

In questo articolo è stata fatta una selezione di alcuni di questi siti. Una piccola guida alle bellezze inestimabili che l’Italia offre. Ecco 5 siti patrimonio dell’Unesco in Italia da non perdere per godere di paesaggi da cartolina e bellezza mozzafiato

Siti archeologici e non solo

Esiste una lunga lista di luoghi sparsi nel mondo che rappresenta il Patrimonio Mondiale. L’Italia è il Paese che possiede il numero maggiore di siti riconosciuti e protetti. E la lista va via via aumentando con gli anni.

Per iniziare parliamo di 3 luoghi che oggi ci parlano delle origini dell’Italia e dei popoli che l’hanno abitata. Siamo in Sicilia, esattamente ad Agrigento. La Valle dei Templi è oggi una delle aree archeologiche più importanti del mondo. In questa valle sono rimaste quasi intatte le testimonianze della straordinaria civiltà greca e del suo splendore. Strabiliante la vista dei templi dorici al tramonto, immersi in un panorama dai colori azzurro e ocra.

Poi si risale la Penisola fino alla Campania, giungendo ai siti di Ercolano e Pompei. Queste due cittadine sommerse dalla lava del Vesuvio nel 79 d.C lasciano stupefatti. Esempio intatto di due città della Roma antica, incuriosiscono per la tragica storia dei loro abitanti. Molti di essi sono rimasti fossilizzati, ricoperti dalla lava. Per non parlare della bellezza degli affreschi sopravvissuti.

Nel Lazio, tappe immancabili per gli amanti della storia antica sono Tarquinia e Cerveteri. Unici siti dove la storia della civiltà etrusca si intreccia con quella romana e greca. Il passaggio di tutte e tre le popolazioni è scolpito nelle tombe, negli affreschi, nelle decorazioni e negli oggetti quotidiani di grande pregio. Il sito è molto grande, prepariamoci a camminare.

Le Cinque Terre sorgono sulla riviera ligure. Questi piccoli deliziosi borghi arroccati non possono che destare meraviglia per i loro colori, i profumi e l’ottimo cibo. Lo stile è semplice, ma trasporta in un’altra dimensione. Luogo perfetto per gli amanti del trekking.

In Basilicata non si può non visitare Matera e i suoi sassi. Tutti gli edifici sono scavati nella roccia bianca della Murgia. Un luogo magico e suggestivo che parla della capacità di adattamento dell’uomo. Immancabile la visita alle grotte all’imbrunire e una foto panoramica di Matera illuminata. Dunque, ecco 5 siti patrimonio dell’Unesco in Italia da non perdere per godere di paesaggi da cartolina e bellezza mozzafiato.

