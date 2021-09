Il rientro a scuola non coincide solo con la fine delle vacanze. Ogni anno si affronta la questione dell’acquisto del materiale scolastico. Tralasciando i libri indicati dalla scuola, restano penne, quaderni, zaini, astucci e molto altro. Questo significa un grande impegno economico per ciascuna famiglia, specialmente per chi ha più di un bambino. In questa corsa all’acquisto, riuscire a non spendere troppo sembra impossibile. Eppure, sembra incredibile ma bastano questi semplici trucchi per risparmiare sull’acquisto del materiale scolastico.

Dopo anni, molte mamme hanno escogitato metodi d’acquisto efficaci e con piccole spese. Ogni anno i libri di testo sono quelli che costano di più rispetto al resto. Si stima, infatti, che questa voce riguardi una spesa che può arrivare anche a 300-400 euro per i licei. Come scritto nell’articolo Ecco come risparmiare fino al 50% su libri e materiale scolastico approfittando di questi sconti imperdibili si possono trovare delle soluzioni per risparmiare fino al 50% sui libri.

Risparmiare sulla cancelleria

Una volta esclusi i libri, rimane in sospeso la spesa sul materiale scolastico. Ci sono alcuni accorgimenti pratici che permettono di spendere cifre giuste e non esorbitanti. La prima cosa è non andare a fare spese col proprio bambino. Una cartoleria piena di penne, pennarelli e altri oggetti colorati non può che invitare all’acquisto. In realtà sono poche le cose indispensabili ed è bene fare una lista accurata. Prima però, è bene effettuarne un’altra che comprenda ciò che già abbiamo. È raro che un bambino consumi in un anno tutto il materiale che gli è stato comprato. Penne, evidenziatori, squadre, hanno lunga durata e quindi inutile sostituirli.

Inoltre non è necessario acquistare per ogni anno scolastico uno zaino o un astuccio nuovo. Non lasciamoci ingannare nemmeno dalle pubblicità che inducono a spese inutili. Anche la questione grembiuli può indurci ad acquistarne più del dovuto. Ricordiamoci che i bambini crescono in fretta e i vestiti diventano piccoli in un attimo. Meglio acquistarne due e lavarli.

Sembra incredibile ma bastano questi semplici trucchi per risparmiare sull’acquisto del materiale scolastico

Ora bisogna decidere dove acquistare il materiale. Supermercati e mercati rionali offrono tutto il necessario per la scuola a prezzi modici. Oggi, alcune catene di supermercati, offrono anche il servizio di prenotazione libri con il cambio buoni spesa. Nei cestoni dei grandi negozi si trovano offerte molto convenienti. Poi, se abbiamo la pazienza di aspettare qualche mese dopo l’inizio della scuola, gli sconti aumentano. Non dimentichiamoci la filiera dei libri usati. Quella può davvero rappresentare una salvezza per le famiglie.

Inoltre i neo 18enni possono usufruire del Bonus cultura di 500 euro. Ricordiamoci che bisogna registrarsi sulla piattaforma 18app per riuscire a sfruttarlo. Stessa cosa vale per l’acquisto di tablet e computer. In questo caso si utilizzerà il Bonus pc e internet 2021.