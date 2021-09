È arrivato settembre e a breve ricomincerà anche la scuola. Come ogni anno le famiglie si ritrovano a dover affrontare spese importanti per libri, quaderni e per tutto il materiale necessario. E questo si traduce in una somma importante di denaro speso che va a gravare sul bilancio familiare.

Fortunatamente, però, trovare prezzi vantaggiosi e sconti non è una missione impossibile, anzi. Basta seguire queste dritte e cercare in questi luoghi, per riuscire a risparmiare somme consistenti.

Ecco come risparmiare fino al 50% su libri e materiale scolastico approfittando di questi sconti imperdibili

La spesa più grande riguarda sicuramente l’acquisto dei libri di testo. Chi ha figli che frequentano la scuola primaria non avrà questo problema, perché i libri in questo caso sono gratuiti. Infatti, basterà presentare la cedola fornita dal Comune di residenza per ottenere il materiale necessario.

Per quanto riguarda, invece, gli altri percorsi scolastici il discorso diventa più oneroso. Alle medie e alle superiori, infatti, le spese per i libri possono raggiungere anche i 300 o 400 euro totali, a seconda delle richieste dell’istituto.

In questa situazione, quindi, è importante cercare di risparmiare denaro il più possibile. Per farlo, la prima soluzione è presentarsi con la propria lista di libri al Libraccio. Potremo scegliere di recarci personalmente in uno dei negozi fisici della catena italiana di librerie, oppure di fare una ricerca online tramite il sito. In questo modo è possibile risparmiare fino al 50%, con sconti che variano in base alla scelta dei libri, nuovi o usati. Ecco come risparmiare fino al 50% su libri e materiale scolastico approfittando di questi sconti imperdibili.

Cerchiamo anche su Amazon

Un’altra piattaforma su cui potremo cercare il materiale necessario è Amazon. Il colosso dell’e-commerce offre un’ampia scelta di libri di testo, e anche in questo caso potremmo risparmiare parecchio denaro. Gli sconti sono del 15% sul prezzo di copertina, ma è possibile trovare offerte anche maggiori. Inoltre, tra le offerte di Amazon, troviamo anche astucci, penne, quaderni e zaini.

L’offerta scolastica riguarda anche il materiale necessario per la didattica a distanza, e quindi tutto ciò che riguarda la postazione pc, mouse, tablet, tastiere per pc, cuffie e tanto altro ancora.

Libri in comodato d’uso

Un’altra possibilità per accedere ai libri di testo è richiederli in comodato d’uso alla scuola. Per accedere a questa pratica bisognerà rispettare determinati criteri, tenendo presente che il servizio, purtroppo, non è ancora presente in tutti gli istituti scolastici d’Italia. Per avere diritto di accesso al servizio, la famiglia dovrà fare richiesta specifica e presentare una copia della dichiarazione ISEE sul livello di reddito familiare.

