Ciò che mangiamo può avere degli effetti sui nostri denti e sul nostro alito. Quindi dobbiamo fare attenzione perché alcuni cibi possono macchiare i denti o rendere il nostro alito pesante.

Per quanto riguarda l’alito cattivo questo può essere un problema davvero fastidioso. Sebbene in commercio ci siano molti prodotti per combattere l’alitosi, oggi vogliamo suggerire dei semplici rimedi naturali.

Infatti, sembra incredibile ma bastano questi 5 rimedi naturali per dire finalmente addio all’alito cattivo.

Sfortunatamente spesso spazzolino, dentifricio e collutorio non sono sufficienti. Quando è possibile evitare di ricorrere a farmaci e prodotti chimici, cerchiamo soluzioni naturali ai nostri problemi.

Quindi spieghiamo quali rimedi scegliere per garantirci un alito sempre fresco e profumato.

Il primo rimedio da noi consigliato è il tea tree oil. Questo olio essenziale è particolarmente efficace contro l’alitosi. La Redazione consiglia di diluirne 3 gocce in un bicchiere d’acqua.

Sciacquare la bocca tutte le sere con questa soluzione permette di eliminare eventuali batteri presenti nel cavo orale e sconfiggere l’alito cattivo.

Chiodi di garofano

I chiodi di garofano sono un rimedio molto efficace per profumare l’alito. Possiamo usarli in 2 modi. Il primo consiste nel semplice masticarli. In alternativa possiamo preparare un infuso che useremo come collutorio. Per farlo, riempiamo un pentolino con dell’acqua, aggiungiamo 4 o 5 chiodi di garofano. Portiamola a bollore e togliamo l’infuso dal fuoco. Facciamolo raffreddare ed utilizziamolo come collutorio la sera prima di andare a dormire.

Sedano e finocchio

Il sedano e il finocchio sono verdure fibrose che permettono di eliminare residui di cibo rimasti sulla lingua e sui denti.

I residui di cibo possono causare l’alitosi e pertanto consumare sedano e finocchio crudi può prevenire l’alito cattivo. Portiamone sempre qualche pezzetto con noi quando siamo fuori casa e non possiamo lavarci i denti.

Salvia e rosmarino

Salvia e rosmarino sono 2 erbe aromatiche particolarmente indicate per controllare l’alito cattivo e bloccare la proliferazione dei batteri. Per questo motivo, possiamo preparare un decotto con queste erbe per avere un alito sempre fresco.

Prezzemolo

Possiamo usare il prezzemolo preparando un decotto da usare come collutorio. Il prezzemolo fresco è ricco di clorofilla. Questo composto vegetale è capace di eliminare i batteri nella bocca che causano l’alitosi.

In alternativa al decotto, possiamo semplicemente masticarne le foglie per avere un alito profumato.