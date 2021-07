Sempre più persone sono attente all’ambiente e cercano modi nuovi per ridurre il consumo di plastica. Se siamo amanti del fai da te e vogliamo prenderci cura dei nostri denti in modo naturale, oggi vogliamo spiegare un modo per farlo.

Infatti, in questo articolo spieghiamo come con pochi ingredienti naturali ed economici sia possibile realizzare un prodotto efficace per denti bianchi e sani.

Per avere denti sempre bianchi e splendenti sarà sufficiente usare quest’incredibile prodotto naturale

Possiamo realizzare il nostro dentifricio nella comodità di casa utilizzando soltanto prodotti naturali. Per prima cosa ci serve un barattolino di vetro nel quale mettere il nostro dentifricio naturale.

Mettiamo al suo interno un cucchiaio di argilla bianca, 2 cucchiai di bicarbonato e un paio di chiodi di garofano.

Mescoliamo tutti gli ingredienti ed aggiungiamo 3 gocce di olio essenziale alla menta. Amalgamiamo bene il tutto ed il nostro dentifricio naturale in polvere è pronto per essere utilizzato.

Come usarlo

Usare un dentifricio in polvere è molto semplice. Dopo aver inumidito le setole del nostro spazzolino normale o elettrico, mettiamo una modesta quantità di prodotto sopra. Usiamo una spatolina per applicare il dentifricio in polvere sullo spazzolino.

Probabilmente non avremo familiarità con un dentifricio in polvere e quindi all’inizio potrà sembrarci un po’ strano.

Non dovremo aspettarci molta schiuma durante lo spazzolamento perché si tratta di un tipo diverso di prodotto rispetto ai dentifrici industriali.

Ricordiamoci che è importante conservare il barattolino in un luogo fresco e asciutto lontano da fonti di calore.

Perché sceglierlo

Per avere denti sempre bianchi e splendenti sarà sufficiente usare quest’incredibile prodotto naturale. Creare un dentifricio naturale fatto in casa ci permetterà di risparmiare. Infatti, i prodotti che usiamo che realizzarlo costano davvero poco. Inoltre, con le quantità qui suggerite, il prodotto durerà per mesi.

L’argilla bianca e gli oli essenziali possiamo trovarli ed acquistarli in erboristeria, mentre il bicarbonato e i chiodi di garofano in qualsiasi supermercato.

Il vantaggio di utilizzare un dentifricio naturale è che non ci saranno prodotti chimici a comporlo ma solo prodotti che usiamo ogni giorno quotidianamente. Dunque, sappiamo esattamente che cosa contiene il nostro dentifricio e non avremo plastica da smaltire una volta terminato.

Infine, possiamo personalizzarlo come meglio crediamo in base ai nostri gusti, usando gli oli essenziali che più amiamo.

Perché funziona

L’argilla bianca è un prodotto che possiede proprietà antibatteriche. Infatti, protegge dalle infezioni ed è un prodotto delicato e perfetto per chi soffre di gengive sensibili.

Il bicarbonato rende i nostri denti bianchi e splendenti rimuovendo le macchie sullo smalto dentale. E infine, i chiodi di garofano sono in grado di lenire le infiammazioni nella bocca.

Approfondimento

