Esiste una cosa curiosa che tutti coloro che coltivano i propri ortaggi dovrebbero conoscere. Tale curiosità riguarda la cipolla, indubbiamente uno degli ortaggi più semplici e utili da coltivare. Molti, però, non sanno che a influire enormemente sulla crescita è la produzione dei lunghissimi fiori. Questa indica che la cipolla sta montando a seme e che bisogna eliminare il fiore per non pregiudicare il raccolto. Che rimuovere il fiore sia determinante sembra incredibile, eppure è questo il gesto fondamentale per un’abbondante raccolta di quest’ortaggio. Ecco, quindi, tutto quello che occorre sapere al riguardo.

Come impedire la montatura a seme

Il fiore di cipolla ha un lunghissimo stelo e un bocciolo terminale importante. Esso cresce abbastanza velocemente. Il vero problema, però, è che una fioritura assai precoce pregiudica enormemente la raccolta. La produzione del fiore sottrare importanti livelli di energia alla pianta. Questo significa dover rinunciare a parte del raccolto che la pianta potenzialmente era nelle condizioni di produrre. Ma le cause di questo fenomeno rappresentano una colpa di chi coltiva l’ortaggio o semplice casualità?

Perché la cipolla monta a seme e produce il suo caratteristico fiore

Le motivazioni sono in realtà diverse. È possibile che il responsabile sia il tempo e gli improvvisi cambiamenti di temperatura. Anche la qualità influisce veramente molto, perché le cipolle rosse e bianche tendono a mostrare questo fenomeno con più probabilità. Le varietà gialle sono invece tendenzialmente più resistenti alla montatura.

Spesso, però, la causa è anche un errore di chi coltiva. Non bisogna irrigare troppo frequentemente la pianta se le condizioni meteo non sono favorevoli. Questo costringe la pianta a fiorire come una sorta d’istinto di sopravvivenza. È opportuno ora capire come evitare questo problema.

Sembra incredibile eppure è questo il gesto fondamentale per un’abbondante raccolta di quest’ortaggio

Bisogna precisare che è fondamentale prevenire la fioritura della cipolla seguendo i consigli appena elencati. Occorre, quindi, raccogliere la cipolla per tempo, seguendo questo calendario. Quando la pianta è ormai già fiorita, esistono alcuni modi di tentare di salvare ancora il raccolto, tra cui: