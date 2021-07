Un dolce fresco e invitante è perfetto per concludere il pasto nel migliore dei modi, ma anche per una colazione al top. Le torte da questo punto di vista non deludono mai e sanno stuzzicare il palato come nient’altro.

Non sempre, però, ci si può permettere di gustare una golosa fetta della nostra torta preferita, complici i problemi di salute. Uno su tutti i livelli di colesterolo nel sangue sopra la norma. Noi di ProiezionidiBorsa abbiamo però trovato il giusto compromesso in cucina. Si tratta di un dolce squisito realizzato con ingredienti sani e adatti a chi soffre di questo problema. Ecco la torta più soffice dal gusto leggero e genuino che abbassa il colesterolo alto.

Gli ingredienti della torta

Per la ricetta non utilizzeremo né burro né uova, ma solo ingredienti idonei per una dieta anticolesterolo. Eccoli le dosi per 8 persone:

mele 400 gr;

yogurt greco 250 gr;

150 gr di latte intero;

125 gr di zucchero;

farina 00 250 gr;

2 gr di cannella in polvere;

15 gr di lievito in polvere.

Le mele sono un ottimo alleato contro il colesterolo cattivo, grazie all’alta concentrazione di polifenoli e fibre come le pectine. Così come lo yogurt greco, che col Lactobacillus Acidophilus ne riduce i livelli, anche se è preferibile quello magro a quello intero.

La torta più soffice dal gusto leggero e genuino che abbassa il colesterolo alto

Per prima cosa prepariamo il forno statico a 170°C. Quindi prendiamo una bacinella capiente in cui verseremo gli ingredienti. Iniziamo aggiungendo il latte e lo yogurt e mescoliamo. Amalgamiamo poi anche lo zucchero semolato e la farina setacciata con un colino. Accertiamoci di incorporare tutto alla perfezione e che il composto sia omogeneo e senza grumi. Infine versiamo anche la cannella e il lievito e mescoliamo.

Ora sbucciamo le mele e le affettiamo in tanti piccoli pezzettini di pochi centimetri di spessore. Li aggiungiamo al composto che abbiamo preparato in precedenza, quindi distribuiamo tutto in un recipiente per torte con carta da forno. Inforniamo tutto e cuociamo per circa 1 ora. Terminata la cottura togliamo il dolce dal forno e lo lasciamo raffreddare. Saremo quindi pronti per servirlo e gustarlo.

