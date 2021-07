Ecco una variante fresca e sfiziosa della classica maionese. Una salsa ideale da servire insieme a piatti di carne, farcire panini con hamburger ma anche con hot dog perché no. È invece un classico l’abbinamento col pesce. Ma la si può utilizzare benissimo al posto della maionese classica nelle insalate di riso, il gusto fresco del basilico la renderà unica. Pensiamo anche a una pasta fredda con pomodorini pachino e questa crema, sarà strepitosa! Vediamo come prepararla in pochissimo tempo. Basterà utilizzare un mixer a immersione.

L’alternativa super gustosa fresca e leggera alla classica maionese perfetta per carni pesce e pasta

Ingredienti:

2 tuorli;

succo di ½ limone;

400 gr di olio evo;

1 pizzico di sale fino;

pepe q.b.;

10 foglie di basilico fresco.

Il procedimento è semplicissimo e intuitivo. Basta versare i tuorli in una ciotola, aggiungere sale e pepe e con il mixer a immersione e iniziare a frullare. Nel frattempo versare a filo l’olio. Man mano che la crema si addensa, versare a filo anche il succo di limone alternandolo all’olio. Infine aggiungere le foglie di basilico e frullare fino alla densità giusta. Ora si può versare nei vasetti e conservare in frigorifero. Lì può rimanere per tre giorni al massimo stando attenti a chiudere bene il vasetto per non far seccare e scurire la parte superficiale.

I consigli furbi

Per prolungare i tempi di conservazione della maionese, si possono aggiungere 30 gr di aceto bianco.

Si può sostituire l’olio evo con olio di semi di girasole per rendere il sapore più delicato.

Uno dei due tuorli può essere sostituito con 1 cucchiaio di senape. Sarà più semplice ottenere l’emulsione perfetta.

Si raccomanda di utilizzare uova freschissime e non fredde di frigorifero bensì a temperatura ambiente. È semplicissimo preparare l’alternativa super gustosa fresca e leggera alla classica maionese perfetta per carni pesce e pasta per pranzi e cene sfiziosi.