Più che in qualsiasi altro campo dell’arte, nella moda le tendenze ritornano continuamente dal passato. Un periodo storico, che gli stilisti e i designer del momento sembrano apprezzare particolarmente, sono i primi anno 2000. Questo vale per l’abbigliamento (sulle passerelle sono tornati a sfilare jeans a vita bassa e corsetti), ma vale anche per le calzature.

Per chi vuole dire basta a mocassini e tacchi alti, ecco le scarpe che torneranno finalmente di moda nel 2022. Si tratta di un modello che ha già riscritto la storia della femminilità in due occasioni. Adesso lo vediamo riemergere prepotentemente ai piedi di modelle e influencer.

Basta mocassini e tacchi alti, ecco le scarpe che torneranno finalmente di moda nel 2022

Scomparse da rotocalchi e social network per un bel po’, ora le kitten heels si contendono il titolo di scarpa del momento. Per chi non le conoscesse, si tratta di scarpe in stile slingback. Le loro due caratteristiche principali sono una punta molto acuta e, soprattutto, un piccolo tacco a spillo mai più lungo di 5 centimetri.

Questo modello ha spopolato per la prima volta negli anni ’60. Celebrità del calibro di Audrey Hepburn hanno reso le kitten heels un simbolo universale di eleganze e di fascino. Poi, sono tornate prepotentemente alla ribalta nei primi anni 2000, abbinate a jeans o sotto i pantaloni a palazzo di un tailleur.

Ora le kitten heels stanno tornando. Sono le scarpe da acquistare subito per stare al passo con la moda del 2022 (possiamo approfittare dei saldi per il Black Friday). A differenza di tacchi alti e tacco midi, le kitten heels sono più minimali e versatili. Sono scarpe eccellenti da mettere per andare al lavoro o per una serata fuori in compagnia.

Abbinamenti impeccabili e occasioni perfette per sfoggiare le nostre nuove scarpe

Come anticipato, le kitten heels sono scarpe molto versatili, che bene si adattano a più occasioni della nostra quotidianità. Possiamo abbinarle a tubini e abiti richiesti in ambienti formali, come l’ufficio. Ma nulla ci vieta (anzi, il risultato sarà molto glam) di abbinarle ai nostri jeans preferiti. Insomma, le kitten heels sono una soluzione ottimale non solo per stile ma anche per comodità. Sia le più grandi case di moda che i brand a buon mercato ne hanno almeno un paio nel loro catalogo. Basta cercare il modello che più fa per noi.

