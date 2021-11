Ogni anno, specie per la moda femminile, nascono nuovi trend che riguardano il taglio ed il colore dei capelli. Quest’ultimo può spaziare da tonalità più eleganti e sobrie a quelle più vivaci e stravaganti, indipendentemente dall’età. Prendersi cura del proprio look, infatti, non è solo una prerogativa delle più giovani. Il desiderio di piacere, di piacersi e di rinnovarsi di tanto in tanto è un aspetto fondamentale che incide anche sullo stato d’animo.

Sicuramente guardarsi allo specchio e vedersi belle ed affascinanti aumenta l’autostima e porta il buonumore.

A 20 o 50 anni è questo il colore di capelli originale e seducente che incornicerà il viso e farà risaltare gli occhi

Per scegliere la tinta dei capelli più adatta, il modo migliore è sicuramente quello di ispirarsi ai colori della stagione corrente. Sfumature calde e luminose per l’estate e nuance chiare ed eleganti per l’autunno-inverno. In vista della stagione fredda, le colorazioni più alla moda spaziano da tinte silver con effetto metallo oppure grigio fumo più temperato a colori classici come il biondo e il castano. Ma come rendere queste tinte uniche ed originali?

Grazie ad alcune tecniche di colorazione, è possibile creare sfumature morbide ed armoniose su toni freddi, combinando diverse tonalità come lo smoky hair o il face framing. La prima regala una nuance che va attenuandosi dallo scuro al chiaro man mano che si scende verso le punte, dando intensità e profondità allo sguardo. La seconda prevede ciocche più chiare ai lati del viso per donare luminosità e valorizzare l’incarnato.

Un altro accorgimento, forse il più importante, è quello di utilizzare le giuste gradazioni di colore. Sicuramente, a 20 o 50 anni è questo il colore di capelli originale e seducente che incornicerà il viso e farà risaltare gli occhi: il lavender grey. La nuance viola dalle sfumature grigie e il grigio silver dalle tonalità metalliche, che uniti insieme danno vita ad una colorazione unica ed alternativa.

Partendo da una base grigia, naturale oppure no, si colorano con la tonalità lavanda ciocche di capelli in modo alterno, iniziando dalla metà della lunghezza fino alle punte. Unendo in maniera morbida questi due colori e giocando sulle sfumature, che sono tantissime, il risultato è quello di donare un tocco di viola senza stravolgere troppo la chioma. È possibile ottenere nuance lavanda intense oppure più leggere e fumose, e soddisfare così le diverse esigenze.

Consigli per il trucco

Il trucco è un altro aspetto importante da non sottovalutare. Quando per i capelli si sono scelte tonalità come quelle elencate precedentemente, è necessario fare attenzione anche a quelle dedicate al trucco. Bisogna fare in modo che i colori del make up non alterino l’effetto che i capelli hanno sul viso. Il trucco deve quindi vertere su toni tenui e delicati per il viso, ed evidenziare gli occhi soltanto con del mascara abbondante. Per le labbra è possibile osare con il rossetto che più si addice alla propria personalità, purché sia brillante ed elegante.

Il lavender grey è un colore che si adatta davvero a tutte e da sfoggiare con orgoglio.