Sembra impossibile ma questa è sicuramente una superficie della casa piena di polvere che dimentichiamo quando facciamo le pulizie

Quando ci occupiamo delle pulizie domestiche, spesso, tendiamo ad essere sufficienti e abitudinari. Non è per mancanza di voglia, ma alle volte ci concentriamo sulla corretta sanificazione delle superfici più grandi, magari rimandando le zone nascoste o poco visibili. La nostra casa è colma di complementi d’arredo, oggettistica e cianfrusaglie varie. E tra un oggetto d’arredo e l’altro, negli angoli più nascosti può insinuarsi molta polvere. Dunque, siamo in costante conflitto con la polvere e gli acari che si annidano spesso nei posti più nascosti della nostra casa.

Polvere

Appassionati o meno dell’arte, ognuno di noi avrà in casa almeno una fotografia incorniciata attaccata alla parete. Una casa in generale può essere ricca di quadri, foto ricordo incorniciate e complementi d’arredo appesi alle pareti. Che siano semplici elementi d’arredo, che narrino una storia o che rappresentino un nostro piacevole momento, questi oggetti sono portatrici di grosse quantità di polvere. Ed ecco che nello svolgimento delle nostre pulizie quotidiane, magari possiamo dimenticare di rimuovere la polvere da queste superfici. Oppure, magari le spolveriamo utilizzando un comune spolverino, senza però rimuovere totalmente la polvere.

Per una corretta pulizia delle cornici dei quadri e dei quadretti, possiamo servirci di comodi rimedi naturali. Tra foto ricordo e quadri d’arredamento, casa nostra potrebbe essere colma di cornici di varie dimensioni e fatte con diversi materiali. Oltre alle classiche cornici in legno, utilizzate spesso per dipinti e quadri, potrebbero esserci anche cornici in argento utili a contenere le nostre foto ricordo.

Andiamo a vedere alcuni trucchetti casalinghi per la pulizia delle cornici.

Per le cornici in legno, tipiche dei dipinti, oltre ai classici metodi della nonna è possibile rimuovere la polvere con la cera d’api. Ovviamente andremo a scegliere in questo caso una soluzione 100% naturale. Dunque, possiamo decidere di scegliere tra la cera in panetti solidi o la cera in gocce diluite. Nel primo caso sciogliamo un pezzo di panetto in acqua e lo applichiamo sulla superficie in legno, poi puliamo il tutto con un panno morbido. Nel secondo, applichiamo le gocce direttamente sul legno, strofinando poi con un panno in cotone.

Per le cornici in argento possiamo utilizzare della semplice cenere del camino. Un classico rimedio della nonna. In questo caso mescoliamo cenere ed acqua fino ad ottenere un composto denso. Applichiamo il nostro composto sulla superfice e strofiniamo con uno spazzolino da denti a setole morbide. Infine, risciacquiamo il tutto con dell’acqua.

Sembra impossibile ma questa è sicuramente una superficie della casa piena di polvere che dimentichiamo quando facciamo le pulizie, via la polvere con piccoli rimedi.

