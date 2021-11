I nostri figli, dai più piccoli ai più grandicelli, amano divertirsi costantemente grazie ai loro giocattoli preferiti. I giocattoli, infatti, sono i compagni inseparabili dei nostri bambini.

I piccoli magari si divertono a gettarli a terra, i grandi amano giocare sdraiati sul pavimento.

Casa nostra, dunque, dovrebbe essere il luogo più sicuro possibile per noi, ma anche e soprattutto per i nostri piccoli che la abitano. Di conseguenza, facciamo in modo che questo luogo sia pulito da germi e batteri, e facciamo il possibile, giorno dopo giorno, perché questo accada.

Un’attività con cui ci impegniamo quotidianamente a fare i conti, è l’igiene dei giocattoli usati dai nostri bambini. Un lavoro importante di prevenzione.

Non sarà più un problema igienizzare i giocattoli di stoffa e gomma dei bambini con facili trucchetti

Spesso, durante la pulizia dei giochi ci affidiamo a prodotti specifici, altre volte a piccoli trucchi casalinghi. Ciò che è certo è che indipendentemente dal materiale con cui il giocattolo del nostro bambino è stato realizzato, è importante sapere come igienizzarlo al meglio.

Dalle paperelle, pesciolini e gonfiabili in gomma compagne di gioco dei più piccoli, ai giocattoli in stoffa. Perché una corretta pulizia giornaliera è sempre necessaria.

Vediamo come procedere.

Partiamo dalla fine, ovvero dai giocattoli in gomma. Che siano essi per neonati o bambini più grandi, hanno in comune un fattore: sono accumulatori seriali di polvere. Possiamo utilizzare facili trucchetti casalinghi per una corretta igienizzazione.

Possiamo mettere, per esempio, i giochi in plastica in ammollo in una bacinella colma di acqua tiepida. Uniamo poi, prodotti quali dell’Amuchina o dell’aceto di riso con una soluzione di sapone liquido neutro e sale grosso per disinfettarli. In questo modo, andiamo a rimuovere le impurità, sfregando sul giocattolo e aiutandoci con uno spazzolino da denti.

Il re della pulizia

Discorso simile per i giocattoli di stoffa, in questa categoria rientrano sia i morbidi doudou che i giochini in stoffa adatti ai bambini.

In questo caso, per una pulizia profonda possiamo procedere con il lavaggio a secco. Inseriamo i nostri giocattoli di stoffa in un sacchetto di plastica. Aggiungiamo poi, una soluzione composta da un cucchiaino di bicarbonato, uno di sale e una decina di gocce del re della pulizia: il tea-tree oil. Sigilliamo per bene il sacchetto e lasciamolo riposare per un paio d’ore. Trascorse le due ore possiamo riaprire il sacchetto e spazzolare i nostri giochi di stoffa.

Dunque, non sarà più un problema igienizzare i giocattoli di stoffa e gomma dei bambini con facili trucchetti, che ci permettono di stare sereni e sicuri.

