Molti italiani aspettano con ansia le occasioni del Black Friday. Questo giorno che cade sempre nell’ultimo venerdì del mese di novembre è atteso da chi desidera portare a termine dei grandi affari, comprando dei prodotti super scontati. È anche però vero che, essendo un’occasione che arriva dall’altra parte dell’oceano, pochi sanno portarsi a casa delle occasioni. Per questo oggi spieghiamo come sfruttare al meglio le offerte del Black Friday e del Cyber Monday per accaparrarsi dei regali di Natale a metà prezzo.

L’usanza nata negli Stati Uniti di America

Il Black Friday è sempre collocato il venerdì successivo rispetto ad un altro evento totalmente statunitense, il giorno del Ringraziamento (in lingua originale semplicemente “Thanksgiving”). Da questa data in poi infatti prende piede la stagione dello shopping sfrenato dedicato alle compere natalizie. Per questo le grandi catene, ma anche i piccoli negozi, offrono dei ribassi molto interessanti. Seguendo questa scia è poi nato il Cyber Monday, posizionato nel lunedì successivo, che però è dedicato all’elettronica. Questo mese d’altronde è sempre molto impegnato per chi ha una cittadinanza a stelle e strisce. È infatti anche è il periodo in cui si va alle urne. Se si desidera scoprire il perché, qui spieghiamo perché le elezioni americane cadono sempre il primo martedì di novembre.

Come sfruttare al meglio le offerte del Black Friday e del Cyber Monday per accaparrarsi dei regali di Natale a metà prezzo

Andiamo però più nel dettaglio per vedere come sfruttare questo magico fine settimana. È necessario fare in anticipo un piccolo piano di guerra, stilando una piccola lista delle persone a cui si desidera fare un dono. Una volta che si è individuato l’oggetto da acquistare, basta mettersi alla ricerca. Consigliamo prima di farla online e poi al massimo di passare al vero e proprio store fisico. Sul Web infatti sarà possibile confrontare meglio i prezzi e non farsi prendere dalla smania di comprare qualcosa a tutti i costi. Si può comprare sia dagli e-commerce dei brand specifici che dai grandi rivenditori come Amazon. In alternativa poi si può optare anche per alcuni regali di carattere immateriale, come ad esempio corsi o esperienze. È possibile infatti approfittare degli sconti delle compagnie aeree e dei treni per portare la propria dolce metà da qualche parte. Oppure si può cercare un corso di formazione per qualche nostro amico che desidera approfondire per la prima volta qualche argomento specifico. A questo proposito sono presenti sia dei percorsi frontali o in presenza, ma anche delle videolezioni con i massimi esperti mondiali.

Approfondimento

